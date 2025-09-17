Война в Украине близится к окончанию: Трамп раскрыл детали своего разговора с Моди

Президент США Дональд Трамп продолжает приписывать себе мнимые дипломатические награды в войне, которую Россия ведет против Украины и, как показывает ситуация на поле боя, не собирается останавливаться. Но Трампу ситуация видится иначе. Он считает, что все идет к завершению конфликта. В этот раз глава Белого дома заявил, что премьер Индии Нарендра Моди выразил ему благодарность за "прекращение войны".

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что у него был "прекрасный телефонный разговор" с Моди по случаю его дня рождения.

По словам американского лидера, индийский премьер якобы "поблагодарил" его за роль в прекращении российско-украинской войны.

"Только что у меня был прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я приветствовал его с днем рождения. Он поблагодарил меня за то, что я прекратил войну России с Украиной", – заявил Дональд Трамп.

В то же время в сообщении индийских СМИ говорится только о теплых пожеланиях на день рождения и похвале работы Моди. Никаких упоминаний о "благодарности за прекращение войны" со стороны официального Дели нет.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп делает подобные заявления, пытаясь показать себя миротворцем в войне, которую Москва развязала против Украины.

