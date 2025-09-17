logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Война в Украине близится к окончанию: Трамп раскрыл детали своего разговора с Моди
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине близится к окончанию: Трамп раскрыл детали своего разговора с Моди

Американский лидер похвастался, что Моди поблагодарил его за «прекращение войны» России против Украины

17 сентября 2025, 07:35 comments5026
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп продолжает приписывать себе мнимые дипломатические награды в войне, которую Россия ведет против Украины и, как показывает ситуация на поле боя, не собирается останавливаться. Но Трампу ситуация видится иначе. Он считает, что все идет к завершению конфликта. В этот раз глава Белого дома заявил, что премьер Индии Нарендра Моди выразил ему благодарность за "прекращение войны".

Война в Украине близится к окончанию: Трамп раскрыл детали своего разговора с Моди

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что у него был "прекрасный телефонный разговор" с Моди по случаю его дня рождения. 

По словам американского лидера, индийский премьер якобы "поблагодарил" его за роль в прекращении российско-украинской войны.

"Только что у меня был прекрасный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я приветствовал его с днем рождения. Он поблагодарил меня за то, что я прекратил войну России с Украиной", – заявил Дональд Трамп.

В то же время в сообщении индийских СМИ говорится только о теплых пожеланиях на день рождения и похвале работы Моди. Никаких упоминаний о "благодарности за прекращение войны" со стороны официального Дели нет.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп делает подобные заявления, пытаясь показать себя миротворцем в войне, которую Москва развязала против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите принесло успех Кремлю, тогда как трехсторонний формат обеспечил бы другой результат. Такое мнение в интервью изданию "Sky News" сделал президент Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – что изменится после атаки российских дронов на Польшу: Владимир Зеленский сделал обнадеживающее заявление




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости