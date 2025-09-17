Війна в Україні наближається до закінчення: Трамп розкрив деталі своєї розмови з Моді

Президент США Дональд Трамп продовжує приписувати собі уявні дипломатичні нагороди у війні, яку Росія веде проти України і, як свідчить ситуація на полі бою, не збирається зупинятися. Але Трампу ситуація бачиться інакше. Він вважає, що все йде до завершення конфлікту. На цей раз глава Білого дому заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді висловив йому подяку за "припинення війни".

Трамп та Моді. Фото: з відкритих джерел

У своєму повідомленні в соціальній мережі Truth Social Дональд Трамп написав, що він мав "прекрасну телефонну розмову" з Моді з нагоди його дня народження.

За словами американського лідера, індійський прем'єр нібито "подякував" йому за роль у припиненні російсько-української війни.

"Щойно я мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем народження. Він подякував мені за те, що я припинив війну Росії з Україною", – заявив Дональд Трамп.

Водночас у повідомленні індійських ЗМІ йдеться лише про теплі побажання на день народження та похвалу роботи Моді. Жодних згадок про "подяку за припинення війни" з боку офіційного Делі немає.

Це не перший випадок, коли Дональд Трамп робить подібні заяви, намагаючись показати себе миротворцем у війні, яку Москва розв'язала проти України.

