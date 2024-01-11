logo

BTC/USD

46270.16

ETH/USD

2605.58

LTC/USD

71.19

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Война в Украине: что беспокоит США и какой разговор вскоре состоится с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: что беспокоит США и какой разговор вскоре состоится с Зеленским

По информации Bloomberg, США потребуют от Зеленского уточнить план ведения войны

сегодня, 08:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США хотят совершенствования Украиной своего плана борьбы с российским вторжением, поскольку большая война продолжается уже третий год. Американские партнеры планируют обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Война в Украине: что беспокоит США и какой разговор вскоре состоится с Зеленским

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ожидается, что с Владимиром Зеленским на эту тему будет говорить советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, рассказали собеседники агентства на условиях анонимности.

По их словам, американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшие недели, чтобы обсудить непубличные вопросы.

В частности, как рассказывают источники агентства, в США обеспокоены разногласиями между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, что якобы замедляет усилия по разработке новой стратегии.

Сейчас украинские военные разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривается полный спектр вариантов, сказал один из собеседников.

США хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году, добавил он.

Союзники Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через российские оборонительные линии имеет решающее значение.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский сделал новое заявление о военных планах на 2024 год.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие три вещи нужно решить Украине: что происходит на военном и дипломатическом фронтах. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости