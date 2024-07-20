Война в Украине должна закончиться: США сделали последнее предупреждение китайским банкам

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Кравцев Сергей
США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Чиновник указал на исполнительный указ президента Джо Байдена в конце прошлого года, который позволял Министерству финансов преследовать банки, способствующие производству товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности. Салливан добавил, что эти полномочия были предоставлены недаром.
Авторы публикации отмечают, эти заявления являются последним предупреждением о том, что администрация Байдена рассматривает дополнительные меры, чтобы наказать китайские фирмы, которые помогают оборонно-промышленной базе России. США утверждают, что Китай до сих пор не оказывает прямой смертоносной поддержки России, но лидеры НАТО на своем саммите неделю назад назвали Китай "решающим фактором" войны. Комментарии Салливана свидетельствуют о том, что новые шаги уже близки.
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