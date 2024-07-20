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Война в Украине должна закончиться: США сделали последнее предупреждение китайским банкам

По информации Bloomberg, США не готовы мириться с тем, что китайские банки продолжают помогать РФ

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей

США готовят новые санкции против китайских организаций, которые поддерживают войну России в Украине. Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он намекнул, что под прицелом могут быть китайские банки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Война в Украине должна закончиться: США сделали последнее предупреждение китайским банкам

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что Китаю следует остановиться, потому что мы считаем, что это глубоко за пределами достойного поведения национальных государств. Вы можете ожидать дополнительных санкций, поскольку мы наблюдаем, как эта картина продолжает развиваться в ближайшие недели", – заявил Салливан, выступая на Форуме безопасности в Колорадо.

Чиновник указал на исполнительный указ президента Джо Байдена в конце прошлого года, который позволял Министерству финансов преследовать банки, способствующие производству товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности. Салливан добавил, что эти полномочия были предоставлены недаром.

"Мы ввели это так, что, когда мы найдем банк, который, по нашему мнению, подпадает под режим санкций, мы сможем что-то с этим сделать. Сегодня у меня нет прогнозов, но я просто скажу вам, что со временем мы объединили инструменты, чтобы иметь возможность реагировать на такое поведение. И мы будем реагировать на такое поведение", – подчеркнул советник по нацбезопасности.

Авторы публикации отмечают, эти заявления являются последним предупреждением о том, что администрация Байдена рассматривает дополнительные меры, чтобы наказать китайские фирмы, которые помогают оборонно-промышленной базе России. США утверждают, что Китай до сих пор не оказывает прямой смертоносной поддержки России, но лидеры НАТО на своем саммите неделю назад назвали Китай "решающим фактором" войны. Комментарии Салливана свидетельствуют о том, что новые шаги уже близки.

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