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Война в Украине: на Западе выдвинули жесткую претензию США из-за вопиющей измены

Ресурсы, которые США больше не планируют предоставлять Европе в случае конфликта, уже есть в запасах союзников или появятся в ближайшее время.

18 июня 2026, 08:20
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал изменение подходов США к распределению оборонных ресурсов в рамках Альянса, отметив, что это подталкивает европейских союзников к большей самостоятельности в области безопасности.

Война в Украине: на Западе выдвинули жесткую претензию США из-за вопиющей измены

Фото: из открытых источников

По словам Рютте, Европа продолжительное время в значительной степени опиралась на Соединенные Штаты, однако нынешние изменения в структуре вкладов НАТО требуют пересмотра ролей. Он подчеркнул: "Европа долго оставалась слишком зависимой от США". В то же время, генсек подчеркнул, что другие члены Альянса уже начали наращивать собственные оборонные возможности.

Рютте объяснил, что ресурсы, которые США больше не планируют выделять для Европы в случае потенциального конфликта, уже частично находятся в распоряжении европейских стран или будут сформированы в ближайшее время. По его мнению, правительства государств ЕС должны интегрировать эти возможности в совместные планы обороны НАТО и четко определить распределение ответственности в случае активации механизмов коллективной обороны.  

Комментируя возможные изменения роли США, Рютте отметил, что речь идет скорее о потенциальных сценариях, связанных со статьей 5 Североатлантического договора, а не о немедленном сокращении американского присутствия в Европе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются ключевым партнером Альянса, в частности, в рамках ядерного сдерживания.

"США остаются традиционно вовлеченными в события в Европе, а также в рамках ядерного зонтика", — заявил генсек.

В то же время, он добавил, что со временем логичным выглядит усиление европейского вклада в оборону и развитие собственных способностей.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 16 июня 2026 года украинские силы нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Москвы. По оценке спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, эта операция имеет не только военное и экономическое значение, но и несет стратегический сигнал для Кремля относительно дальнейшего течения войны.



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