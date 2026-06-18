Війна в Україні: на Заході висунули жорстку претензію США через кричущу зраду

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував зміну підходів США до розподілу оборонних ресурсів у межах Альянсу, зазначивши, що це підштовхує європейських союзників до більшої самостійності у сфері безпеки.

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За словами Рютте, Європа тривалий час значною мірою спиралася на Сполучені Штати, однак нинішні зміни в структурі внесків НАТО вимагають перегляду ролей. Він наголосив: "Європа довго залишалася “занадто залежною від США”". Водночас генсек підкреслив, що інші члени Альянсу вже почали нарощувати власні оборонні можливості.

Рютте пояснив, що ресурси, які США більше не планують виділяти для Європи у випадку потенційного конфлікту, вже частково є у розпорядженні європейських країн або будуть сформовані найближчим часом. На його думку, уряди держав ЄС повинні інтегрувати ці можливості у спільні оборонні плани НАТО та чітко визначити розподіл відповідальності у разі активації механізмів колективної оборони.

Коментуючи можливі зміни ролі США, Рютте зазначив, що йдеться радше про потенційні сценарії, пов’язані зі статтею 5 Північноатлантичного договору, а не про негайне скорочення американської присутності в Європі. Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером Альянсу, зокрема в межах ядерного стримування.

"США залишаються традиційно залученими до подій в Європі, а також у межах ядерної парасольки", — заявив генсек.

Водночас він додав, що з часом логічним виглядає посилення європейського внеску в оборону та розвиток власних спроможностей.

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