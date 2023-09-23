Война в Украине: СМИ узнали о "стратегических разногласиях" Киева и Вашингтона

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия близка к тому, чтобы деоккупировать Бахмут и еще два города подтвердили тезис о том, что руководство США и Украины имеют разное виденье относительно стратегических приоритетов в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, американские планировщики считают, что Киев должен сконцентрировать все усилия исключительно на южном направлении, чтобы пробить сухопутный коридор в Крым и деоккупировать ключевой город на юге – Мелитополь. Именно поэтому Вашингтон выражает удивление, когда Украина бросает огромные силы и ресурсы на продвижение в районе Бахмута в Донецкой области.

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По информации журналистов, некоторые американские чиновники говорят, что "бой в Бахмуте стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей".

И вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада, президент Зеленский заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы.

"Некоторые американские официальные лица заявили, что украинское контрнаступление, похоже, не достигнет стратегических целей перерезания или сужения сухопутного моста между Крымом и российской границей", – отмечет издание.

Журналисты добавляют, также в США не видят перспектив для серьезного продвижение украинских войск в этом году, ведь времени для этого становится крайне мало. В США считают, что вскоре наступит сезон дождей, тяжелая техника не сможет передвигаться по грязи и воде.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.



