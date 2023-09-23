Война в Украине: СМИ узнали о "стратегических разногласиях" Киева и Вашингтона

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Кравцев Сергей
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия близка к тому, чтобы деоккупировать Бахмут и еще два города подтвердили тезис о том, что руководство США и Украины имеют разное виденье относительно стратегических приоритетов в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, американские планировщики считают, что Киев должен сконцентрировать все усилия исключительно на южном направлении, чтобы пробить сухопутный коридор в Крым и деоккупировать ключевой город на юге – Мелитополь. Именно поэтому Вашингтон выражает удивление, когда Украина бросает огромные силы и ресурсы на продвижение в районе Бахмута в Донецкой области.
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По информации журналистов, некоторые американские чиновники говорят, что "бой в Бахмуте стал чем-то вроде одержимости господина Зеленского и его военных руководителей".
И вопреки ожиданиям военных аналитиков с Запада, президент Зеленский заявил, что Украина будет воевать всю зиму, без паузы.
Журналисты добавляют, также в США не видят перспектив для серьезного продвижение украинских войск в этом году, ведь времени для этого становится крайне мало. В США считают, что вскоре наступит сезон дождей, тяжелая техника не сможет передвигаться по грязи и воде.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.
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