Война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда

Президент США Дональд Трамп публично заявил об изменении своих подходов и готовности поставлять Украине такое нужное вооружение, но только за деньги европейцев, а не бесплатно. Фактически президент США хочет заставить Европу платить за вооружение, наполняя казну США. В итоге эта идея уже столкнулась с критикой со стороны европейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель называет план Трампа гениальным. Ведь американский лидер вынуждает страны ЕС и Великобританию подкрепить свои слова делами, а не позволять им отделываться пустыми заявлениями вроде "мы бы сделали больше, но у нас просто нет оружия".

"Он идеально вписывается в его решимость переложить на Европу большую часть бремени решения её собственных проблем. И он должен быть выгоден американским избирателям, среди которых дальнейшее финансирование обороны Украины со стороны США непопулярно", — отмечает Кемп.

Как напоминает издание, Трамп пообещал Украине Patriot, которые будут либо закуплены напрямую у США, либо предоставлены из собственных запасов стран НАТО с последующей заменой. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые Patriot будут отправлены в Украину через несколько месяцев, что, очевидно, означает, что Берлин не готов передавать свои собственные ракетные системы, отмечает обозреватель.

Кроме того, предложенный Трампом новый режим вторичных пошлин против стран, ведущих бизнес с Россией, также может оказать убедительное воздействие. Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 50-дневный срок, предоставленный Трампом Путину для переговоров, "очень долгий".

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