logo

BTC/USD

117871

ETH/USD

3145.38

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда

The Telegraph пишет о том, что гениальный удар Трампа по Путину наталкивается на стену со стороны ЕС

16 июля 2025, 08:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично заявил об изменении своих подходов и готовности поставлять Украине такое нужное вооружение, но только за деньги европейцев, а не бесплатно. Фактически президент США хочет заставить Европу платить за вооружение, наполняя казну США. В итоге эта идея уже столкнулась с критикой со стороны европейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.

Война в Украине: Трамп поставил Европу перед выбором, теперь отступать некуда

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель называет план Трампа гениальным. Ведь американский лидер вынуждает страны ЕС и Великобританию подкрепить свои слова делами, а не позволять им отделываться пустыми заявлениями вроде "мы бы сделали больше, но у нас просто нет оружия". 

"Он идеально вписывается в его решимость переложить на Европу большую часть бремени решения её собственных проблем. И он должен быть выгоден американским избирателям, среди которых дальнейшее финансирование обороны Украины со стороны США непопулярно", — отмечает Кемп.

Как напоминает издание, Трамп пообещал Украине Patriot, которые будут либо закуплены напрямую у США, либо предоставлены из собственных запасов стран НАТО с последующей заменой. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые Patriot будут отправлены в Украину через несколько месяцев, что, очевидно, означает, что Берлин не готов передавать свои собственные ракетные системы, отмечает обозреватель.

Кроме того, предложенный Трампом новый режим вторичных пошлин против стран, ведущих бизнес с Россией, также может оказать убедительное воздействие. Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 50-дневный срок, предоставленный Трампом Путину для переговоров, "очень долгий".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп сделал новое заявление по поставке Patriot для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/comment/2025/07/15/trumps-genius-strike-against-putin-wall-eu-intransigence/
Теги:

Новости

Все новости