Война в Украине все перевернула: Трамп подписал ряд указов, в США создают новую армию

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, суть которых состоит в усилении возможностей военных США в сфере применения БпЛА. Документы предусматривают усиление безопасности и снижение зависимости от иностранных производителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что особое внимание в подписанных документах уделяется мерам безопасности в преддверии проведения в США Чемпионата мира по футболу в 2026 году и летних Олимпийских игр 2028 года.

Как уточнил директор Управления по вопросам науки и технологической политики Белого дома Майкл Крассиос, "обеспечение безопасности воздушного пространства никогда не было столь актуальным", особенно учитывая массовые события, которые, согласно ожиданиям, соберут миллионы зрителей.

Как отмечают чиновники, три указа призваны стимулировать американское производство и технологические инновации, а также уменьшение зависимости от иностранных конкурентов, в частности Китая, который доминирует на мировом рынке коммерческих дронов.

Администрация также намерена противодействовать злонамеренному использованию дронов. В частности, внимание к этому вопросу увеличилось после инцидентов с появлением беспилотников в Нью-Джерси и на фоне боевого использования дронов во время войны в Украине, в частности недавние удары по авиабазам на территории России.

Один из указов предусматривает создание межведомственной целевой группы для анализа угроз, связанных с дронами, а также создание национального учебного центра для подготовки служб безопасности к масштабным мероприятиям. Кроме того, документ поручает Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) ускорить принятие регулирования, которое будет ограничивать полеты дронов вблизи объектов критической инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и парков развлечений.

Как сообщили Bloomberg представители администрации на условиях анонимности, документ направлен на снижение зависимости от иностранных технологий. В частности, указ предусматривает запуск расследования и регуляторного пересмотра со стороны Министерства торговли относительно потенциальных рисков в цепи поставок дронов.

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