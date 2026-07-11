Война закончится скорее, чем кто-либо думает: в Белом доме готовят решающий удар по РФ

Президент США Дональд Трамп может получить новый мощный инструмент давления на Кремль. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что Белый дом и авторы законопроекта о новых санкциях против России достигли компромисса по документу, который теперь готова поддержать администрация.

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

По словам Грэма, переговоры с представителями Белого дома велись совместно с сенаторами Ричардом Блюменталем и Джин Шахин. Основной задачей было сделать законопроект приемлемым для администрации Трампа, не потеряв при этом его жесткости в отношении Москвы.

Сенатор заявил, что договоренность была достигнута буквально за полчаса до его выступления. По его оценке, это открывает путь к окончательному принятию документа Конгрессом.

После возвращения в Вашингтон Грэм и Блюменталь намерены провести консультации с руководством обеих партий, чтобы определить сроки рассмотрения инициативы в Сенате. Законодатели рассчитывают обеспечить максимально быстрое продвижение документа.

Грэм убежден, что новый пакет санкций предоставит Дональду Трампу дополнительные рычаги для давления на Россию и будет способствовать прекращению войны против Украины. Отдельное внимание сенатор намерен уделить государствам, которые продолжают закупать российскую нефть по сниженным ценам и тем самым помогают Москве обходить действующие ограничения.

По словам политика, переговоры с такими странами должны стать частью более широкой стратегии экономического давления, которая, по замыслу авторов законопроекта, заставит Кремль пересмотреть свою позицию. Если документ будет принят, он станет одним из самых значимых санкционных решений США в отношении России за последнее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина выдвинула жесткое требование ЕС по санкциям против Кремля.



