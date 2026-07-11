Війна закінчиться швидше, ніж будь-хто думає: у Білому домі готують вирішальний удар по РФ

Президент США Дональд Трамп може одержати новий потужний інструмент тиску на Кремль. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що Білий дім та автори законопроекту про нові санкції проти Росії досягли компромісу щодо документа, який тепер готова підтримати адміністрація.

Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

За словами Грема, переговори з представниками Білого дому велися спільно з сенаторами Річардом Блюменталем та Джин Шахін. Основним завданням було зробити законопроект прийнятним для адміністрації Трампа, не втративши при цьому його жорсткості щодо Москви.

Сенатор заявив, що домовленості було досягнуто буквально за півгодини до його виступу. За його оцінкою, це відкриває шлях до остаточного ухвалення документа Конгресом.

Після повернення до Вашингтона Грем та Блюменталь мають намір провести консультації з керівництвом обох партій, щоб визначити терміни розгляду ініціативи в Сенаті. Законодавці розраховують забезпечити максимально швидке просування документа.

Грем переконаний, що новий пакет санкцій надасть Дональду Трампу додаткові важелі для тиску на Росію та сприятиме припиненню війни проти України. Окрему увагу сенатор має намір приділити державам, які продовжують закуповувати російську нафту за зниженими цінами і тим самим допомагають Москві обходити обмеження.

За словами політика, переговори з такими країнами мають стати частиною ширшої стратегії економічного тиску, яка за задумом авторів законопроекту змусить Кремль переглянути свою позицію. Якщо документ буде прийнято, він стане одним із найзначніших санкційних рішень США щодо Росії останнім часом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна висунула жорстку вимогу ЄС щодо санкцій проти Кремля.



