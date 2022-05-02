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Войну в Украине по последствиям можно назвать мировой, - глава USAID

Мир уже ощущает последствия войны в Украине

2 мая 2022, 09:21
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что война Украины с россией уже имеет последствия для мирового сообщества – во всех странах выросли цены на продукты питания. Об этом сообщает The Hill.

Войну в Украине по последствиям можно назвать мировой, - глава USAID

Фото иллюстративное / Pixabay

Пауэр в воскресенье заявила, что вторжение россии на территорию Украины по объемам последствий стало чем-то вроде мировой войны, которая длится уже 68-й день с момента полномасштабного вторжения.

По ее словам, за девять недель войны в Украине наблюдается рост цен на продукты питания в ряде стран. Пауэр подчеркнула, что именно война влечет за собой такие негативные последствия, а не санкции против россии, как это пытаются подать кремлевские пропагандисты. Именно "беспричинное вторжение россии в Украину и ее нежелание сейчас сесть за стол переговоров", вывести войска из Украины и прекратить войну вызывает каскадные эффекты на международных рынках. Страны Запада намерены продолжать давить на рф с помощью санкций для принуждения Путина завершить войну.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина ввела эмбарго на товары из россии. По предварительным подсчетам, прекращение торговли с россией лишит страну-агрессора доходов в 6 млрд долларов ежегодно. Эксперты оценили для издания "Комментарии" такой шаг и спрогнозировали, переймут ли наш опыт партнеры.

Также мы писали, как может повлиять на экономику развитие в Украине цифровых активов. В будущем есть перспективы развития электронной платежной системы, где будут использоваться электронные деньги. Ими могут стать криптовалюта или электронные гривны. Какие риски несет применение электронных средств и использование цифровых активов для экономики страны и граждан рассказали эксперты.


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Источник: https://thehill.com/news/sunday-talk-shows/3473048-usaid-administrator-russia-ukraine-conflict-has-become-something-of-a-world-war-in-terms-of-effects/
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