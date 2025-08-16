Войны не будет: Трамп рассказал о важно обещании, которое ему дал Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин лично заверил его в отсутствии планов нападать на Тайвань, пока он находится у власти. Такое заявление Трамп сделал в интервью американским СМИ перед отлетом на саммит с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляску.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин

"Я убежден, что этого не произойдет, пока занимаю президентское кресло. Си Цзиньпин ясно сказал мне, что не сделает этого, пока я остаюсь президентом США", — высказался Дональд Трамп.

