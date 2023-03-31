Войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией", - эксперт

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Моесеенко Валентина
Рассказывая о том, что Украина становится "испытательной лабораторией" для нового или старого оружия, более модернизированного западного, там испытывают новые тактики. Эксперт по внешней политике, старший научный сотрудник Атлантического совета и профессор Университета национальной обороны и Джорджтаунского университета Шон Макфейт выводит особую теорию относительно значимости Частных военных компаний, пишут "Комментарии".
Эксперт по внешней политике США говорит о «вагнеровцах» как особой и серьезной касте на поле войн
По словам эксперта-международника, до войны в Украине Запад не воспринимал наемников серьезно. Да, войны становятся "приватизированными". И проблема Европы и Северной Америки в том, что они все еще живут в "славных днях" Второй мировой войны.
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Пригожин и Уткин могут быть лояльны Кремлю, но рядовые – нет, они исчезнут, как только получат лучшее предложение по контракту. И я думаю, что Украина, если бы поступала разумно, помогла бы им исчезнуть – и не только убивая их, но и другим путем.
Международник считает, что многие политики и руководители стран неправильно оценивают или вообще не оценивают НДС и их довольно важную роль в боевых действиях.
Напомним, "Комментарии" писали, что новые частные военные компании (ПВК), создаваемые так называемыми российскими "элитами", нужны для того, чтобы прикрыть их уход "в какие-то теплые края". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, комментируя создание во временно оккупированном Крыму ППК Конвой.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что, так называемый "председатель" временного оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов основал свою военную компанию "Конвой". Командует ею экс-куратор "Вагнера" в Африке – Константин "Мазай" Пикалов.
Читайте на сайте "Комментарии" — изнурительные бои на Донбассе привели к тому, что ППК "Вагнера" потеряла самые эффективные подразделения.
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