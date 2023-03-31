Войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией", - эксперт

Рассказывая о том, что Украина становится "испытательной лабораторией" для нового или старого оружия, более модернизированного западного, там испытывают новые тактики. Эксперт по внешней политике, старший научный сотрудник Атлантического совета и профессор Университета национальной обороны и Джорджтаунского университета Шон Макфейт выводит особую теорию относительно значимости Частных военных компаний, пишут "Комментарии".



Эксперт по внешней политике США говорит о «вагнеровцах» как особой и серьезной касте на поле войн

По словам эксперта-международника, до войны в Украине Запад не воспринимал наемников серьезно. Да, войны становятся "приватизированными". И проблема Европы и Северной Америки в том, что они все еще живут в "славных днях" Второй мировой войны.

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"Есть поговорка, что генералы всегда воюют по примеру предыдущей войны, особенно если они выиграли ее. Для Соединенных Штатов и для НАТО это 1945-й. И потому они не видят наемников, поэтому они смотрят на группу "Вагнера" как на "ополчение" (militia) ГРУ или Кремля, которыми они, конечно, не являются", — отмечает Шон Макфейт .

Пригожин и Уткин могут быть лояльны Кремлю, но рядовые – нет, они исчезнут, как только получат лучшее предложение по контракту. И я думаю, что Украина, если бы поступала разумно, помогла бы им исчезнуть – и не только убивая их, но и другим путем.

"Украина не может выиграть войну на истощение против России, и Путину безразлично к человеческим жизням россиян, – говорит эксперт. – Но эта украинская война похожа на гражданскую войну в Испании 1930-х годов. Это испытательная площадка для новых видов боевых действий. И это не только технология или тактика. Это также и наемники, я имею в виду армии наемников. Это большая часть войны. В последний раз мы видели такую большую наемную армию в Европе во время 30-летней войны в XVII веке. И это много значит", – объясняет Шон Макфейт .

Международник считает, что многие политики и руководители стран неправильно оценивают или вообще не оценивают НДС и их довольно важную роль в боевых действиях.

"Они не думают о современной войне сегодня, роли дезинформации, роли наемников и том, как это меняет войну. Больше всего я боюсь, что Вашингтон усваивает неправильные уроки по войне в Украине сегодня", — говорит Шон Макфейт .

Напомним, "Комментарии" писали, что новые частные военные компании (ПВК), создаваемые так называемыми российскими "элитами", нужны для того, чтобы прикрыть их уход "в какие-то теплые края". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, комментируя создание во временно оккупированном Крыму ППК Конвой.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что, так называемый "председатель" временного оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов основал свою военную компанию "Конвой". Командует ею экс-куратор "Вагнера" в Африке – Константин "Мазай" Пикалов.

Читайте на сайте "Комментарии" — изнурительные бои на Донбассе привели к тому, что ППК "Вагнера" потеряла самые эффективные подразделения.