Войны в Украине могло и не быть: что значит заявление Трампа – стоит ли ему доверять

45-й президент США Дональд Трамп 4 июля, поздравляя в соцсети Truth Social соотечественников с Днем независимости, раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена и заявил, что, останься он во главе Белого дома, войны в Украине не случилось бы, равно как рекордного уровня инфляции. Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" заявления Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В США идет политическая игра, в которой Украина должна быть достаточно осторожной

Политолог-американист Владислав Фарапонов думает, что одна из причин таких заявлений Трампа – промежуточные выборы. Речь о всеобщих выборах, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента (в данном случае 8 ноября). Избирается 435 членов Палаты представителей США и 33 или 34 из 100 представителей Сенат.

"В такой период конкуренция между партиями, между электоратом нарастает. Трамп остается влиятельным игроком в Республиканской партии. Особенно подобные заявления для него важны в контексте слушаний по событиям 6 января 2021 года (штурм Капитолия сторонниками Трампа – прим. ред.). Так что у 45-го президента США хватает причин, чтобы быть медиа-активным. И он не будет упускать возможности напомнить избирателям, что при нем не было ни войны в Украине, ни такой катастрофической инфляции", – поясняет Владислав Фарапонов.

Нечто подобное, напоминает он, Трамп уже высказывал в марте на топовых американских телеканалах.

"Так что сюрприза тут нет. Есть политическая игра, в которой Украина должна быть достаточно осторожной, чтобы не повестить на удочку политических баталий внутри США", – констатирует политолог-американист.

Решение о вторжении в Москве было принято давно, и Вашингтон вряд ли мог помешать ему

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик рассуждает так:

"Политика остается политикой во время войны или мира. Любая оппозиция Байдену использовала бы любой повод для критики администрации демократов. Так как мы имеем дело с Трампом – данная критика еще более резкая. При этом она, как всегда в случае с ним, неконструктивная. То есть, он не говорит, что именно бы сделал иначе. Мы помним, как Трамп относился к Путину, и как он хотел договориться с Москвой, в том числе за счет Украины. Помешали этому лишь расследования его связей с Кремлем".

Эксперт отмечает, что Трамп неоднократно ставил под сомнение помощь Украине, не понимая, почему США должны поддерживать Киев. Что он называл Украину коррумпированной страной, и говорил в целом, что там живут плохие люди.

"А теперь и его приверженцы говорят то одно, то другое. То, что Украине помогают недостаточно. То, что непонятно зачем США вообще вмешиваются, зачем отправляются миллиарды долларов в Украину, когда в самих Штатах есть столько проблем", – подчеркивает Владимир Дубовик.

Он обращает внимание, что инфляция, роста цен на горючее – это общемировая проблема сейчас.

"Во многом она следствие эпидемии коронавируса. Ну и война России в Украине добавила дров в огонь. Ничего иначе Трамп в такой ситуации сделать бы и не смог, – считает эксперт. – Могла ли Америка сделать больше для предотвращения масштабной войны? Могла, наверное, начать санкции против России чуть раньше, до 24 февраля. Или передать нам заранее больше оружия (хотя мы сейчас знаем, что оружие в Украину тогда шло). Но думается, что решение о вторжении в Москве было принято давно, и Вашингтон вряд ли мог помешать ему".

Сейчас, резюмирует Владимир Дубовик, нужно сосредоточиться на вызовах военного времени, отвечать на которые нам помогают США: от оружия – до санкций против России, помощи нашей экономики и так далее…

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