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Возможный кандидат в президенты США выдал целую порцию антиукраинских заявлений

В своем заявлении Десантис также критиковал других республиканцев, приверженных помощи Украине

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Один из лидеров Республиканской партии, фамилию которого называют, как возможного кандидата в президенты США на выборах 2024 года, Рон Десантис озвучил целую порцию антиукраинских заявлений. В интервью ярого украинофоба, ведущего Fox News Такера Карлсона, неоднократно оскорблявшего Зеленского и украинцев, Десантис назвал войну в Украине "территориальным спором". Рон Десантис заявил, что военная помощь в обеспечении безопасности границ европейских стран – не в приоритете США, цитирует слова топ-республиканца "The New York Times".

Возможный кандидат в президенты США выдал целую порцию антиукраинских заявлений

Рон Десантис. Фото: из открытых источников

В своем заявлении Десантис также критиковал других республиканцев, приверженных помощи Украине. Политик добавил, что считает, что Байден делает для Украины слишком много, не имея четко определенной цели, и предпринимает действия, которые рискуют спровоцировать войну между США и Россией.


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"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов — обеспечение безопасности наших границ, преодоление кризиса боеготовности с помощью наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая — они еще больше запутываются в территориальном споре между Украиной и Россией", — сказал Десантис.

Десантис добавил: "Мы не можем отдавать предпочтение вмешательству в эскалацию войны за границей защите нашей собственной родины, тем более что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандой ввозимых через нашу открытую границу. А наши арсеналы оружия, имеющие решающее значение для нашей собственной безопасности, быстро истощаются".

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/03/13/us/politics/ron-desantis-ukraine-tucker-carlson.html?fbclid=IwAR3iIQLCBPvT-vUlAYk8CHVJFZ78xvvYAwJ800Cb2-4hhKb3YXPffLHAiMQ
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