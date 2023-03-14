Возможный кандидат в президенты США выдал целую порцию антиукраинских заявлений

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Кравцев Сергей
Один из лидеров Республиканской партии, фамилию которого называют, как возможного кандидата в президенты США на выборах 2024 года, Рон Десантис озвучил целую порцию антиукраинских заявлений. В интервью ярого украинофоба, ведущего Fox News Такера Карлсона, неоднократно оскорблявшего Зеленского и украинцев, Десантис назвал войну в Украине "территориальным спором". Рон Десантис заявил, что военная помощь в обеспечении безопасности границ европейских стран – не в приоритете США, цитирует слова топ-республиканца "The New York Times".
Рон Десантис. Фото: из открытых источников
В своем заявлении Десантис также критиковал других республиканцев, приверженных помощи Украине. Политик добавил, что считает, что Байден делает для Украины слишком много, не имея четко определенной цели, и предпринимает действия, которые рискуют спровоцировать войну между США и Россией.
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Десантис добавил: "Мы не можем отдавать предпочтение вмешательству в эскалацию войны за границей защите нашей собственной родины, тем более что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандой ввозимых через нашу открытую границу. А наши арсеналы оружия, имеющие решающее значение для нашей собственной безопасности, быстро истощаются".
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