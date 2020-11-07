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Выборы в США: Трамп безнадежно позади

Байден набрал 290 голосов коллегии выборщиков, на двадцать больше, чем необходимо

сегодня, 19:24
Автор:

Павел Зинченко

На выборах президента США Байден окончательно опередил Трампа. Если верить подсчету голосов, который провели ведущие СМИ США, кандидат от демократов набрал уже 290 голоса выборщиков. Минимально необходимое количество голосов — 270.

Выборы в США: Трамп безнадежно позади

Байден победил на выборах

У конкурента Байдена — действующего главы Белого дома Дональда Трампа — 214 голосов выборщиков. Последние необходимые для победы 20 голосов выборщиков Байдену принес штат Пенсильвания. Здесь кандидат-демократ обошел конкурента на одну десятую процента.

В США победителя определяет не большинство голосов избирателей, а коллегия выборщиков, которая выбирает Президента. В ней состоит 538 человек. Чтобы стать президентом, кандидат должен набрать 270 голосов. Количество выборщиков может меняться в зависимости от численности населения штата. Согласно американской избирательной системе, голоса выборщиков "весят" больше, чем непосредственные голоса избирателей. В большинстве штатов действует принцип "победитель получает все", когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, который набрал наибольшее количество голосов.

Как сообщает издание "Комментарии", Дональд Трамп объявил, что победил на выборах.


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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/nov/07/us-election-2020-live-results-donald-trump-joe-biden-presidential-votes-pennsylvania-georgia-arizona-nevada?fbclid=IwAR08LfcApY0LwgB_3EflXwld6CALrfjog2BV5iyEQFbV4KGgPwTLFQIsOqI
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