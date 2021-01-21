logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.01.2021

BTC/USD

32588.15

ETH/USD

1247.84

LTC/USD

136.42

НБУ 21.01.2021

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото)

Кандидатуру Аврил Хейнс на должность директора Нацразведка предложил Джозеф Байден

сегодня, 14:20
Автор:

Кириєнко Анна

Впервые за всю историю Америки Нацразведку США возглавит женщина. Решение было утверждено Сенатом 20 января. Об этом сообщило издание DW.

Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото)

Аврил Хейнс возглавит разведку США. Фото: lenta.ru

Отныне должность директора Национальной разведки займет Аврил Хейнс. Ее кандидатуру поддержали 84 сенатора. Всего 10 членов сената выступили против утверждения.

Ее кандидатуру выдвинул новоизбранный президент Америки Джозеф Байден.

Демократ Чак Шумер заверил, что Аврил Хейнс лучше подойдет для этой ответственной должности.

Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото) - фото 2
Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото) - фото 3

Добавим, что будущий глава Нацразведки ранее стала первой в истории США женщиной, которая занимала должность заместителя директора ЦРУ в 2013 — 2015 годах. Кроме того, женщина имела опыт работы заместителем советника президента США по национальной безопасности. Аврил Хейнс занимала эту должность до истечения полномочий администрации Обамы.

Напомним, что на фермерском поле в городе Мендон, штат Нью-Йорк, разбился военный вертолет. В результате погибли все, кто был на борту. Авиакатастрофа произошла в среду, 20 января, примерно в 18:30. Директор по связям с общественностью Военно-морского дивизиона штата Нью-Йорк сообщил, что вертолет совершил вылет из международного аэропорта в городе Рочестер. Однако уже вскоре потерпел крушение. Отмечается, что это был медицинский эвакуационный вертолет UH-60 Black Hawk, который осуществлял тренировочный полет. Посмотреть видео авиакатастрофы можно у нас на сайте.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Джозеф Байден уже стал 46-м официальным президентом США. О чем написал в Твиттере новый президент, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/dyrektorkoiu-natsrozvidky-ssha-vpershe-stane-zhinka/a-56297774
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ