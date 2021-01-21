Впервые в истории США Нацразведку возглавит женщина (фото)

Впервые за всю историю Америки Нацразведку США возглавит женщина. Решение было утверждено Сенатом 20 января. Об этом сообщило издание DW.

Аврил Хейнс возглавит разведку США. Фото: lenta.ru

Отныне должность директора Национальной разведки займет Аврил Хейнс. Ее кандидатуру поддержали 84 сенатора. Всего 10 членов сената выступили против утверждения.

Ее кандидатуру выдвинул новоизбранный президент Америки Джозеф Байден.

Демократ Чак Шумер заверил, что Аврил Хейнс лучше подойдет для этой ответственной должности.

Добавим, что будущий глава Нацразведки ранее стала первой в истории США женщиной, которая занимала должность заместителя директора ЦРУ в 2013 — 2015 годах. Кроме того, женщина имела опыт работы заместителем советника президента США по национальной безопасности. Аврил Хейнс занимала эту должность до истечения полномочий администрации Обамы.

Напомним, что на фермерском поле в городе Мендон, штат Нью-Йорк, разбился военный вертолет. В результате погибли все, кто был на борту. Авиакатастрофа произошла в среду, 20 января, примерно в 18:30. Директор по связям с общественностью Военно-морского дивизиона штата Нью-Йорк сообщил, что вертолет совершил вылет из международного аэропорта в городе Рочестер. Однако уже вскоре потерпел крушение. Отмечается, что это был медицинский эвакуационный вертолет UH-60 Black Hawk, который осуществлял тренировочный полет. Посмотреть видео авиакатастрофы можно у нас на сайте.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Джозеф Байден уже стал 46-м официальным президентом США. О чем написал в Твиттере новый президент, читайте в нашем материале.

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