Впервые в истории в США – Трампу грозит арест: о чем это говорит – может ли отразиться на Украине

Большое жюри присяжных Манхэттена в четверг проголосовало за открытие уголовного дела против экс-президента США Дональда Трампа, что делает его первым главой Белого дома (пусть даже бывшим), против которого будет официально возбуждено уголовное дело. Речь идет о скрытых выплатах во время президентской кампании 2016 года. Следствие считает, что Трамп заплатил порноактрисе и бывшей модели Playboy Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их сексуальных отношениях. Сам Трамп назвал обвинения фальшивым и коррупционным. О чём говорит происходящее в США? Может ли это как-то отразиться на Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Открытие уголовного дела против Трампа – это два в одном

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Трамп был и еще долго будет главным трабл-мейкером в американской политике. С одной стороны, он рвется снова к власти – и тем самым ломает планы другим ярким личностям, которыми богата Республиканская партия. С другой стороны, он держит в тонусе демократов, позиции которых в последнее время несколько пошатнулись".

По мнению эксперта, открытие уголовного дела против Трампа – это два в одном. Во-первых, – свидетельство того, что в США фактически уже полным ходом идет предвыборная кампания (при том, что очередные президентские выборы там запланированы аж на 5 ноября 2024 года). Во-вторых, – признак работы правоохранительной и судебной систем, которые демонстрируют американцам, что "святых коров", даже такого серьезного калибра, и сроков давности для подозреваемых в совершении преступлений в Штатах нет.

"Недавно мы видели обыски в резиденции действующего президента Джо Байдена, – напоминает Вадим Трюхан. – Сейчас имеем уголовное дело против экс-президента Дональда Трампа – и впервые перспективу реального судебного приговора".

Эксперт считает, что пока нет однозначного ответа, как это уголовное дело повлияет на самого Трампа.

"С вероятностью, приближенной к 100%, можно предположить, что он будет пытаться использовать этот кейс в своих сугубо политических интересах. А именно – обвинений всех и вся во всевозможных грехах. Причем как конкурентов по Республиканской партии на будущих праймериз, так и демократов в общем и лично президента Байдена, – прогнозирует Вадим Трюхан. – В то же время, в случае осуждения Трампа, любые политические перспективы для него будут потеряны. Зэки в США президентами не становятся, в отличие от банановых государств, и Украины, которой "повезло" в случае с Януковичем иметь дважды осужденного главу государства. В то, что происходит в США, нам, конечно, вмешиваться не следует. И комментировать происходящее там очень аккуратно. Достаточно наблюдать за событиями за океаном и верить в профессионализм и незаангажированность тамошних следователей и судей".

Трамп использует свое политическое влияние и спровоцирует массовые акции протеста американцев-трампистов, что может помочь ему избежать тюрьмы

Политический аналитик Павел Нусс считает, что подозрения Трампа в выплате 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании семилетней давности (чтобы купить ее молчание) – очень серьезное обвинение с очень серьезной процессуальной перспективой.

"Но я почему-то уверен, что Трамп использует свое политическое влияние и спровоцирует массовые акции протеста американцев-трампистов, что может помочь ему избежать тюрьмы. Это возможно, но не факт, что мы увидим именно такое развитие событий", – отмечает аналитик.

В любом случае, продолжает он, политическая дестабилизация в США не на пользу ни официальному Вашингтону, ни Украине.

"Ведь любые политические потрясения в США могут замедлить практическую помощь нашей стране, – поясняет Павел Нусс. – Впрочем, следует помнить, что американская система построена таким образом, что парализовать работу всей системы власти – невозможно. В первую очередь, это касается оборонного сектора, и в этом есть преимущество и для Украины".

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