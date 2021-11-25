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Главная Новости Мир США Впервые за 30 лет Билл Гейтс не вошел в тройку самых богатых людей
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Впервые за 30 лет Билл Гейтс не вошел в тройку самых богатых людей

Впервые с 1991 г. соучредитель Microsoft не является номером 1 или 2 в списке Forbes

сегодня, 04:54
Автор:

Ольга Чародий
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Долговременная история соучредителя Microsoft как постоянного первого или второго самого богатого человека в мире завершилась. Об этом сообщает финансовое издание Forbes. Впервые с 1991 г. соучредитель Microsoft не является номером 1 или 2 в списке Forbes, который ежегодно составляет рейтинг 400 самых богатых людей США. За год состояние Гейтса выросло на 23 миллиарда долларов — примерно до 134 миллиардов долларов США. Но этого было недостаточно, чтобы догнать основателя Amazon Джеффа Безоса, генерального директора Tesla Илона Маска или генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Их состояние достигло новых высот благодаря росту цен на акции их компаний. Гейтс следует за этими тремя, оказавшись на 4 месте.

Впервые за 30 лет Билл Гейтс не вошел в тройку самых богатых людей

Билл Гейтс (фото из открытых источников)

Но фондовый рынок – не единственная причина, почему Гейтс опустился со 2-го места в течение последнего года. Часть состояния Гейтса — по меньшей мере 5,6 миллиарда долларов акций публичных компаний — досталась бывшей жене Мелинди Френч Гейтс после того, как они объявили о своем разводе. Если бы его брак и состояние остались неприкосновенными, Гейтс был бы богаче Цукерберга и занял бы третье место. Почти четверть состояния Гейтса приходится на его долю в 1,3% Microsoft, стоимость которой составляет 31 миллиард долларов по состоянию на 3 сентября. Остальное состояние Гейтса поступает от его инвестиционной фирмы Cascade Investment LLC совместно с остальными активами. Через Cascade Гейтс владеет контрольным пакетом акций Four Seasons Hotels, 14% автосалона AutoNation, акциями фирмы поутилизации отходов Republic Services, производителем тракторов Deere & Co., Canadian National Railway и т.д.

Напомним, Билл Гейтс озвучил прогноз касаемо завершения пандемии коронавируса и единственное для этого условие. Заявление он сделал во время Нового экономического форума в Сингапуре, пишет УНИАН, ссылаясь на ТАСС. Билл Гейтс отметил, что смертность от последствий ковида, а также общий уровень заболеваемости могут достичь средних показателей сезонного гриппа к средине следующего, 2022 года.  Однако одним условием, по мнению миллиардера, является отсутствие новых и более опасных мутаций вируса.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2021/10/05/for-first-time-in-30-years-bill-gates-isnt-the-no-1-or-no-2-richest-person-in-america/?sh=62c114e977e3
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