Впервые за время войны: в США шокировали поступок по отношению к РФ перед Новым годом

В поздравлении посольство США отметило общие ценности американцев и россиян – устойчивость, творчество и патриотизм.

31 декабря 2025, 14:40
Посольство США в России опубликовало новогоднее поздравление для страны-агрессорки, в котором отметило важность мира и диалога. В заявлении и видеоролике, размещенном на официальной Facebook-странице дипломатического учреждения, отмечалось общие ценности американцев и россиян, которые могут стать основой для будущей стабильности и взаимопонимания.

"Посольство США в Москве поздравляет вас с Новым годом!" — говорится в сообщении.

В видео временный поверенный в делах США Дж. Дуглас Дайкгаус обратился к россиянам.

"Дорогие друзья, с Новым годом! От имени американского народа искренне поздравляю вас и ваши семьи. Дух этого сезона побуждает к размышлению, обновлению и надежде. Это время, когда люди задумываются не только о прошлом, но и о том, куда стремятся двигаться дальше", — подчеркнул дипломат.

Дайкгаус отметил, что последние годы были сложными, принесли потери и деления, но история доказывает, что "конфликт не определяет будущее, если мы сами этого не разрешим". Он подчеркнул, что наступление нового года дает шанс двигаться вперед, стремиться к миру и брать на себя общую ответственность за стабильность в регионе.

"Президент Дональд Трамп последовательно отмечал необходимость прекращения российско-украинской войны. Его администрация активно работала над стимулированием диалога и конкретных шагов по достижению мира, который уважает суверенитет государств и одновременно обеспечивает безопасность региона", — добавил дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления России о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не стоит воспринимать серьезно. Такую позицию озвучила высокая представительница Европейского Союза по внешней и политике безопасности Кая Каллас в своем сообщении в социальной сети X.



