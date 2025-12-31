Вперше за час війни: у США шокували вчинком щодо РФ перед Новим роком

Посольство США в Росії опублікувало новорічне привітання для країни-агресорки, у якому наголосило на важливості миру та діалогу. У заяві й відеоролику, розміщеному на офіційній Facebook-сторінці дипломатичної установи, наголошувалося на спільних цінностях американців і росіян, які можуть стати основою для майбутньої стабільності та взаєморозуміння.

Фото: з відкритих джерел

"Посольство США у Москві вітає вас із Новим роком!" — йдеться у дописі.

У відео тимчасовий повірений у справах США Дж. Дуглас Дайкгаус звернувся до росіян.

"Дорогі друзі, з Новим роком! Від імені американського народу щиро вітаю вас і ваші родини. Дух цього сезону спонукає до роздумів, оновлення та надії. Це час, коли люди замислюються не лише над минулим, а й над тим, куди прагнуть рухатися далі", — наголосив дипломат.

Дайкгаус зазначив, що останні роки були складними, принесли втрати та поділи, але історія доводить, що "конфлікт не визначає майбутнє, якщо ми самі цього не дозволимо". Він підкреслив, що настання нового року дає шанс рухатися вперед, прагнути миру та брати на себе спільну відповідальність за стабільність у регіоні.

"Президент Дональд Трамп послідовно наголошував на необхідності припинення російсько-української війни. Його адміністрація активно працювала над стимулюванням діалогу та конкретних кроків для досягнення миру, який поважає суверенітет держав і водночас забезпечує безпеку регіону", — додав дипломат.

