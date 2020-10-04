kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.10.2020

BTC/USD

10636.62

ETH/USD

351.44

LTC/USD

46.72

НБУ 04.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Врач Трампа рассказал о состоянии американского президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач Трампа рассказал о состоянии американского президента

Медики рассказали, когда выпишут Трампа

сегодня, 19:06
Автор:

Татьяна Веремеева

Президента США Дональда Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник. Об этом сегодня, 4 октября, заявил один из врачей американского президента, передает Bloomberg.

Врач Трампа рассказал о состоянии американского президента

Врач Белого дома Шон Конли заявил, что состояние Трампа улучшается. Он также отметил, что болезнь протекает так же, как и любое другое заболевание. Еще один доктор Брайан Гарибальди, который входит в медицинскую команду президента, сообщил, что команда врачей надеется на то, что состояние Трампа позволит выписать его домой уже завтра.

Конли сказал, что уровень насыщения крови кислородом Трампа снижался дважды с момента установления диагноза, но никогда не опускался ниже 90%. Он отметил, что медицинская команда президента решила после некоторого обсуждения ввести дексаметазон – стероид, используемый для лечения воспаления у пациентов с COVID-19.

Также Дональду Трампу ввели

Трампу уже ввели экспериментальный "коктейль антител", а также противовирусный препарат "Ремдесивир".

Напомним, Дональда Трампа госпитализировали в больницу 3 октября, после заражения COVID-19.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости