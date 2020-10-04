Врач Трампа рассказал о состоянии американского президента

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Татьяна Веремеева
Президента США Дональда Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник.
Об этом сегодня, 4 октября, заявил один из врачей американского президента,
передает Bloomberg.
Врач Белого дома Шон Конли заявил, что состояние Трампа улучшается. Он также
отметил, что болезнь протекает так же, как и любое другое заболевание. Еще один
доктор Брайан Гарибальди, который входит в медицинскую команду президента, сообщил,
что команда врачей надеется на то, что состояние Трампа позволит выписать его
домой уже завтра.
Конли сказал, что уровень насыщения крови кислородом Трампа снижался дважды
с момента установления диагноза, но никогда не опускался ниже 90%. Он отметил,
что медицинская команда президента решила после некоторого обсуждения ввести
дексаметазон – стероид, используемый для лечения воспаления у пациентов с COVID-19.
Также Дональду Трампу ввели
Трампу уже ввели экспериментальный "коктейль антител", а
также противовирусный препарат "Ремдесивир".
Напомним, Дональда
Трампа госпитализировали в больницу 3 октября, после заражения COVID-19.
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