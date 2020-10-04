Врач Трампа рассказал о состоянии американского президента

Президента США Дональда Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник. Об этом сегодня, 4 октября, заявил один из врачей американского президента, передает Bloomberg.



Врач Белого дома Шон Конли заявил, что состояние Трампа улучшается. Он также отметил, что болезнь протекает так же, как и любое другое заболевание. Еще один доктор Брайан Гарибальди, который входит в медицинскую команду президента, сообщил, что команда врачей надеется на то, что состояние Трампа позволит выписать его домой уже завтра.

Конли сказал, что уровень насыщения крови кислородом Трампа снижался дважды с момента установления диагноза, но никогда не опускался ниже 90%. Он отметил, что медицинская команда президента решила после некоторого обсуждения ввести дексаметазон – стероид, используемый для лечения воспаления у пациентов с COVID-19.

Также Дональду Трампу ввели

Трампу уже ввели экспериментальный "коктейль антител", а также противовирусный препарат "Ремдесивир".

Напомним, Дональда Трампа госпитализировали в больницу 3 октября, после заражения COVID-19.

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