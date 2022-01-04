Враг Америки: почему Трамп назвал Twitter "позором для демократии"

Дональд Трамп обвинил Twitter в том, что он навсегда запретил аккаунт представителя США Марджори Тейлор Грин, и назвал платформу социальных сетей "позором для демократии". Об этом сообщает Insider.

Бывший президент США Дональд Трамп – Insider

В воскресенье аккаунт Грин заблокировали за неоднократные нарушения политики по дезинформации по COVID-19 на платформе.

"Марджори Тейлор Грин имеет огромное количество честных, патриотических, трудолюбивых людей среди подписчиков. Они не заслуживают того, что с ними произошло в таких социальных сетях, как нежизненные Twitter и Facebook. Они скучны, имеют только левые радикальные точки зрения, и их ненавидят все. Они позор для нашей нации", — сказал Трамп в заявлении, опубликованном через его PAC Save America.

Трамп также призвал своих поклонников покинуть обе платформы всего через несколько месяцев после объявления о своей собственной социальной сети TRUTH Social, запуск которой запланирован на первый квартал 2022 года.

В понедельник, 4 января, Facebook временно запретил Грин комментировать и публиковать сообщения на 24 часа после того, как она публиковала сообщения, нарушающие правила сообщества.

Контроверсионный представитель ответила на запрет GETTR, центра социальных сетей для консерваторов, назвав Twitter "врагом Америки", который "не может справиться с правдой".

Блокировка аккаунта Грин появилась почти через год после того, как самому Трампу запретили доступ к Twitter и Facebook. Компании социальных сетей ссылались на беспокойство тем, что разрешение идущему на должность президенту продолжать использовать их платформы может спровоцировать дальнейшее насилие, и объявили о запрете через несколько дней после восстания 6 января.

После запрета Трамп подал коллективные иски против Facebook, Google и Twitter и их руководителей, утверждая, что они цензурируют консервативные взгляды.

Как сообщали ранее "Комментарии", против Дональда Трампа и его детей Дональда-младшего и Иванки начали судебное расследование.

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