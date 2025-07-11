Время действовать по войне в Украине пришло: Трамп анонсировал важное заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в комментарии главы Белого дома для NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сообщил он.

Американский лидер не стал вдаваться в подробности о том, что собирается сказать по поводу России.

Также президент США заявил, что НАТО будет платить за американское оружие, предназначенное для поставок Украине.

"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость. Таким образом, отправляемое нами оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и НАТО платит за это оружие", — подчеркнул американский лидер.

По словам Дональда Трампа, такое решение было принято на саммите, который прошел в июне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – лучше слов говорят поступки, но первый признак того, что президент США Трамп решил перестать играть в доброго друга с российским диктатором Путиным после того, как американский лидер пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами. Вполне может быть, что у Трампа есть секретное оружие в его новой схеме действий в отношении России. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ребека Коффлер.



