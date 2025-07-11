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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление относительно войны, которую развязала Россия против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в комментарии главы Белого дома для NBC News.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Американский лидер не стал вдаваться в подробности о том, что собирается сказать по поводу России.
Также президент США заявил, что НАТО будет платить за американское оружие, предназначенное для поставок Украине.
По словам Дональда Трампа, такое решение было принято на саммите, который прошел в июне.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп и ведущие республиканцы наконец-то сменили курс. Белый дом готовится отправить Украине дополнительное вооружение, а Конгресс – принять жесткие санкции против России. Об этом пишет рейтинговое издание The Washington Post.
Также издание "Комментарии" сообщало – лучше слов говорят поступки, но первый признак того, что президент США Трамп решил перестать играть в доброго друга с российским диктатором Путиным после того, как американский лидер пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами. Вполне может быть, что у Трампа есть секретное оружие в его новой схеме действий в отношении России. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Ребека Коффлер.