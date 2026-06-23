«Время играет против Кремля»: США в ООН обратились со срочным призывом к России

Соединенные Штаты вновь подтвердили свою поддержку Украины и призвали Россию как можно скорее вернуться к переговорам о завершении войны. Соответствующее заявление на экстренном заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель постоянного представителя США при организации Дэн Негри.

Дэн Негри. Фото: из открытых источников

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон остается твердым союзником украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Он также резко осудил российские удары по объектам гражданской инфраструктуры и культурного наследия, отдельно упомянув атаки на Киево-Печерскую лавру.

По словам Негри, война продолжается слишком долго и уже давно перешла границы рационального военного противостояния. Именно поэтому единственным выходом из кризиса он назвал дипломатическое урегулирование.

Представитель США напомнил позицию американского президента, озвученную во время недавнего саммита G7. Согласно этой оценке, Москва должна осознать, что дальнейшее затягивание конфликта лишь ухудшает ее положение.

Негри заявил, что Россия ежемесячно несет огромные потери на фронте. По оценкам Вашингтона, речь идет примерно о 40 тысячах военнослужащих убитыми и ранеными каждый месяц. Дополнительным фактором давления остается состояние российской экономики, которая испытывает серьезные трудности из-за последствий войны.

При этом дипломат отметил способность Украины быстро внедрять новые технологические решения и адаптироваться к современным условиям ведения боевых действий.

Подводя итог, представитель США подчеркнул, что продолжение кровопролития не принесет результата ни одной из сторон. По его словам, только переговоры и политические договоренности способны остановить гибель людей и создать условия для прекращения войны.

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