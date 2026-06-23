«Час грає проти Кремля»: США в ООН звернулися із терміновим закликом до Росії

Сполучені Штати знову підтвердили свою підтримку України та закликали Росію якнайшвидше повернутися до переговорів про завершення війни. Відповідну заяву на екстреному засіданні Ради безпеки ООН зробив заступник постійного представника США при організації Ден Негрі.

Ден Негрі. Фото: з відкритих джерел

Американський дипломат наголосив, що Вашингтон залишається твердим союзником українського народу у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Він також різко засудив російські удари по об'єктах громадянської інфраструктури та культурної спадщини, окремо згадавши атаки на Києво-Печерську лавру.

За словами Негрі, війна триває надто довго і вже давно перейшла межі раціонального військового протистояння. Саме тому єдиним виходом із кризи він назвав дипломатичне врегулювання.

Представник США нагадав позицію американського президента, озвучену під час нещодавнього саміту G7. Згідно з цією оцінкою, Москва має усвідомити, що подальше затягування конфлікту лише погіршує її становище.

Негрі заявив, що Росія щомісяця зазнає величезних втрат на фронті. За оцінками Вашингтона, йдеться приблизно про 40 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими щомісяця. Додатковим чинником тиску залишається стан російської економіки, яка зазнає серйозних труднощів через наслідки війни.

При цьому дипломат наголосив на здатності України швидко впроваджувати нові технологічні рішення та адаптуватися до сучасних умов ведення бойових дій.

Підсумовуючи, представник США підкреслив, що продовження кровопролиття не дасть результату жодній із сторін. За його словами, лише переговори та політичні домовленості здатні зупинити загибель людей та створити умови для припинення війни.

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