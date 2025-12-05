Время заканчивается в 2027 году: США выставили Европе новый ультиматум

Соединенные Штаты требуют от Европы взять на себя большинство оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет, до 2027 года. Этот сжатый срок показался некоторым европейским чиновникам фантастическим. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

США и Европа. Фото: из открытых источников

Сообщение соответствующего содержания было передано европейцам на встрече в Вашингтоне на этой неделе от сотрудников Пентагона, которые контролируют политику НАТО.

Перекладывание финансового бремени с США на европейских членов Альянса кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

Во время переговоров представители Пентагона подчеркнули, что США остаются неудовлетворены тем, как Европа укрепляет свой оборонный потенциал после масштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По данным источников, американская сторона дала понять европейским партнёрам: если к 2027 году они не выполнят поставленных требований, Вашингтон может отказаться от участия в части механизмов оборонной координации НАТО.

При этом несколько европейских представителей заявили, что обозначенный срок выглядит малореалистичным. В то же время большинство стран Европы в целом согласны с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости брать больше ответственности за собственную безопасность и уже пообещали существенно нарастить оборонные бюджеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты призвали ряд государств Европейского Союза не торопиться с принятием решения об использовании замороженных активов Центробанка России для финансирования так называемого репарационного кредита для Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.



