Час закінчується у 2027 році: США виставили Європі новий ультиматум

Сполучені Штати вимагають від Європи взяти на себе більшість оборонних можливостей НАТО від розвідки до ракет до 2027 року. Цей стислий термін видався деяким європейським чиновникам фантастичним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Reuters.

Повідомлення відповідного змісту було передано європейцям на зустрічі у Вашингтоні цього тижня від співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО.

Перекладання фінансового тягаря зі США на європейських членів Альянсу кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

Під час переговорів представники Пентагону наголосили, що США залишаються незадоволеними тим, як Європа зміцнює свій оборонний потенціал після масштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

За даними джерел, американська сторона дала зрозуміти європейським партнерам: якщо до 2027 року вони не виконають поставлених вимог, Вашингтон може відмовитися від участі у механізмах оборонної координації НАТО.

При цьому кілька європейських представників заявили, що цей термін виглядає малореалістичним. Водночас більшість країн Європи загалом погоджуються з позицією президента США Дональда Трампа про необхідність брати більше відповідальності за власну безпеку і вже пообіцяли суттєво наростити оборонні бюджети.

