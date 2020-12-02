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Главная Новости Мир США Все честно: Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента
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Все честно: Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

Несмотря на десятки обвинений в исков Дональда Трампа, выборы в США прошли честно

сегодня, 08:10
Автор:

Кириєнко Анна

Выборы в США прошли честно. Несмотря на частые заявления и обвинения, доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования не было. Об этом заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр изданию "Голос Америки".

Все честно: Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента. Фото: РИА Новости

Фальсификаций не было обнаружено даже в широкомасштабном почтовом голосовании, которое сам генпрокурор считал особенно уязвимым местом.

Отмечается, что Уильям Барр — сторонник кандидата в президенты Дональда Трампа.

Напомним, что Трамп вместе с его юридической командой, заявил о возможной фальсификации во время выборов. По его словам, демократы сговорились и организовали схему, по которой бросили в систему миллионы незаконных голосов. Такое предположение политик не подтвердил никакими доказательствами.

Уильям Барр отметил, что Министерство юстиции США не должно заниматься таким делом. Подобные проверки осуществляют чиновники на местах или на уровне штатов.

"Большинство заявлений о фальсификации привязаны к определенному набору обстоятельств, субъектов или поведения. Это не системные обвинения. И они были опровергнуты, они опровергаются ", — сказал Барр.

Сообщим, что Дональд Трамп неоднократно обращался в суд и заявлял о массовых фальсификациях. Только недавно команда Трампа требовала признать недействительными 221 тысячу бюллетеней в штате Висконсин.

Между тем в США уже начался процесс перехода власти к администрации Байдена.

Сайт "Комментарии" также рассказывает прогнозы экспертов, какое будущее ждет Дональда Трампа и чего следует ожидать после вступления Джо Байдена на пост президента США.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/barr-authorizes-federal-probe-into-alleged-voting-irregularities/5655239.html
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