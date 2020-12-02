Все честно: Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента

Выборы в США прошли честно. Несмотря на частые заявления и обвинения, доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования не было. Об этом заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр изданию "Голос Америки".

Минюст США не обнаружил доказательств фальсификаций выборов президента. Фото: РИА Новости

Фальсификаций не было обнаружено даже в широкомасштабном почтовом голосовании, которое сам генпрокурор считал особенно уязвимым местом.

Отмечается, что Уильям Барр — сторонник кандидата в президенты Дональда Трампа.

Напомним, что Трамп вместе с его юридической командой, заявил о возможной фальсификации во время выборов. По его словам, демократы сговорились и организовали схему, по которой бросили в систему миллионы незаконных голосов. Такое предположение политик не подтвердил никакими доказательствами.

Уильям Барр отметил, что Министерство юстиции США не должно заниматься таким делом. Подобные проверки осуществляют чиновники на местах или на уровне штатов.

"Большинство заявлений о фальсификации привязаны к определенному набору обстоятельств, субъектов или поведения. Это не системные обвинения. И они были опровергнуты, они опровергаются ", — сказал Барр.

Сообщим, что Дональд Трамп неоднократно обращался в суд и заявлял о массовых фальсификациях. Только недавно команда Трампа требовала признать недействительными 221 тысячу бюллетеней в штате Висконсин.

Между тем в США уже начался процесс перехода власти к администрации Байдена.

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