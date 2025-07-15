Все должны быть бедными, несчастными и истекать кровью: какой на самом деле план у Трампа

Большинство в Украине с большой надеждой ждали заявление Дональда Трампа в отношении России, забыв о простых истинах. Они же состоят в следующем – США президента Дональда Трампа не являются союзником Украины. США президента Трампа не являются союзником России. США президента Трампа не являются союзником Евросоюза. Главная цель внешней политики США – ослабить Китай как основного оппонента. Это непростая задача. Об этом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, исследователь экономических и общественных процессов Валерий Пекарь.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Эксперт отметил, что из главной цели Китая следует весь тот трэш, который мы видим почти полгода. Когда Вашингтон строит всю свою политику на том, что нельзя допустить поражения Украины, потому что это усугубляет Россию как союзника Китая. Нельзя допустить поражения России, потому что это усиливает Китай (российскими ресурсами) и Евросоюз. Нельзя допустить союз ЕС и Китая. Евросоюз должен покупать больше американского оружия и становиться более зависимым. Все должны продавать свои товары в США дешево и покупать американские дорого.

"Конечно, все должны быть бедными, несчастными и истекать кровью, пока Америка усиливается. И все должны обладать Америкой своей единственной надеждой. Не очень простая в реализации стратегия, но пока удается", – отметил Валерий Пекарь.

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