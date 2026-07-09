Все изменилось: у Зеленского объяснили резкую смену позиции Трампа

Отношение президента США Дональда Трампа и его команды к Украине заметно изменилось благодаря действиям украинских военных. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, комментируя последние контакты между Киевом и Вашингтоном.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, на администрацию США производят сильное впечатление как ситуация на фронте, так и эффективность украинских ударов по военным объектам на территории России. Именно эти результаты, считает Кислица, стали одним из ключевых факторов изменения настроений в американской столице.

Представитель Офиса президента отметил, что политическая культура США во многом строится вокруг успеха. По его словам, американцы традиционно стремятся поддерживать тех, кто демонстрирует способность добиваться поставленных целей, а последние действия Вооруженных сил Украины стали убедительным аргументом в пользу дальнейшего сотрудничества.

Кислица также напомнил, что еще совсем недавно российская сторона пыталась убедить западных партнеров в неизбежности своего военного успеха. В Вашингтоне, по его словам, звучали предупреждения о том, что отказ Киева соглашаться на предлагаемые условия может привести к ухудшению переговорных позиций Украины в случае дальнейшего продвижения российских войск.

Однако развитие событий на поле боя существенно изменило ситуацию. По мнению заместителя главы ОП, украинская армия смогла разрушить ожидания Москвы и показать союзникам, что Украина не только способна удерживать оборону, но и наносить чувствительные удары по противнику. Именно это, считает Кислица, стало причиной заметного потепления в отношениях между Киевом и нынешней американской администрацией.

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