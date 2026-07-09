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Все змінилося: у Зеленського пояснили різку зміну позиції Трампа

У Києві вважають, що успіхи ЗСУ змусили Вашингтон по-новому поглянути на Україну та відмовитися від колишніх прогнозів

9 липня 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Ставлення президента США Дональда Трампа та його команди до України помітно змінилося завдяки діям українських військових. Таку думку висловив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, коментуючи останні контакти між Києвом та Вашингтоном.

Все змінилося: у Зеленського пояснили різку зміну позиції Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, на адміністрацію США справляють сильне враження як ситуація на фронті, так і ефективність українських ударів по військових об'єктах на території Росії. Саме ці результати, вважає Кислиця, стали одним із ключових чинників зміни настроїв в американській столиці.

Представник Офісу президента зазначив, що політична культура США багато в чому будується довкола успіху. За його словами, американці традиційно прагнуть підтримувати тих, хто демонструє здатність досягати поставленої мети, а останні дії Збройних сил України стали переконливим аргументом на користь подальшої співпраці.

Кислиця також нагадав, що ще нещодавно російська сторона намагалася переконати західних партнерів у неминучості свого військового успіху. У Вашингтоні, за його словами, лунали попередження про те, що відмова Києва погоджуватися на запропоновані умови може призвести до погіршення переговорних позицій України у разі подальшого просування російських військ.

Проте розвиток подій на полі бою суттєво змінив ситуацію. На думку заступника голови ВП, українська армія змогла зруйнувати очікування Москви та показати союзникам, що Україна не тільки здатна утримувати оборону, а й завдавати чутливих ударів по противнику. Саме це, вважає Кислиця, спричинило помітне потепління у відносинах між Києвом і нинішньою американською адміністрацією.

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