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Все очень серьезно: Байден просит граждан США уехать из Украины уже сейчас

По словам Байдена, не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден посоветовал тем гражданам США, которые сегодня находятся в Украине, отнестись серьезно к предупреждениям об угрозе российского вторжения и покинуть страну, как можно быстрее. Лучше сделать это сейчас. Как передает издание "Комментарии", об этом президент США заявил в интервью "NBC News".

Все очень серьезно: Байден просит граждан США уехать из Украины уже сейчас

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого Дома отметил, речь идет не о террористической организации, а об одном из самых могущественных государств с очень сильной армией. Все это говорит о том, что ситуация очень быстро может стать неконтролируемой.

При этом Байден отбросил готовность отправить войска США в Украину, отметив, что тогда это приведет к началу новой мировой войны.

Также "NBC News" опубликовал предупреждение Госдепа, в котором также идет обращение к американцам позаботиться о своей жизни и здоровье, покинув территорию Украины уже сейчас. В противном случае, когда начнется вторжение российских войск, им придется самолично беспокоиться о том, как покинуть территорию Украины. Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан, в случае возникновения опасности. После начала наступления российских войск консульские услуги могут быть сильно нарушены. Своевременный отъезд граждан США из Украины будет затруднен. 

Читайте также на портале "Комментарии" – не менее тревожное заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято и угрозы вторжения не миновать. При этом премьер призвал мировую общественность не опускать руки и делать все возможное, чтобы отвернуть стремительно приближающуюся катастрофу.



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/biden-warns-americans-leave-ukraine-russia-troops-world-war-rcna15781
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