logo

BTC/USD

43427.19

ETH/USD

3108.03

LTC/USD

135.61

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято

Джонсон назвал "мрачными" разведданные о скоплении российского войска вблизи украинской границы

сегодня, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне угрозы российского вторжения в Украину ставки подняты очень высоко. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ближайшие дни он назвал "самым опасным моментом". Как передает портал "Комментарии", слова Бориса Джонсона цитирует "Sky News".

Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Премьер Великобритании отметил, что цивилизованный Запад должен всеми силами показать, что отыграть историю назад невозможно, как и невозможно возвратить мир к тем временам, когда несколько великих держав могли вершить судьбы народов, когда переступали через головы и рушили жизни.

Говоря об Украине Джонсон признался, что его личное мнение состоит в том, что решение уже принято. При этом это не означает, что уже можно сложить руки, осознавая, что катастрофу отвернуть невозможно. 

"Честно говоря, я не думаю, что решение еще не принято, но это не означает, что невозможно, что очень скоро может произойти что-то совершенно катастрофическое", — заявил премьер Британии.

По словам премьер-министра, на границе с Украиной сосредоточено огромное количество российских военных и вооружения. И те данные, которые получает разведка, не сулят ничего хорошего. 

"Это, вероятно, самый опасный момент в течение следующих нескольких дней в том, что является самым большим кризисом безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", — добавил Джонсон.

Читайте также на портале "Комментарии" – в России решили сорвать маски и Кремль решил публично поставить ультиматум Украине. Спикер МИД Мария Захарова озвучила требования, которые Киев обязан выполнить. В противном случае эскалация неминуема. Фактически Украина должна разорвать любое сотрудничество в военной сфере с западными странами и забыть о желании стать членом НАТО. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию разобрались, что на самом деле стоит за угрозами Москвы и стоит ли их воспринимать серьёзно.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!