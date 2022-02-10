Джонсон намекнул, что решение Кремля по Украине уже принято

На фоне угрозы российского вторжения в Украину ставки подняты очень высоко. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ближайшие дни он назвал "самым опасным моментом". Как передает портал "Комментарии", слова Бориса Джонсона цитирует "Sky News".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Премьер Великобритании отметил, что цивилизованный Запад должен всеми силами показать, что отыграть историю назад невозможно, как и невозможно возвратить мир к тем временам, когда несколько великих держав могли вершить судьбы народов, когда переступали через головы и рушили жизни.

Говоря об Украине Джонсон признался, что его личное мнение состоит в том, что решение уже принято. При этом это не означает, что уже можно сложить руки, осознавая, что катастрофу отвернуть невозможно.

"Честно говоря, я не думаю, что решение еще не принято, но это не означает, что невозможно, что очень скоро может произойти что-то совершенно катастрофическое", — заявил премьер Британии.

По словам премьер-министра, на границе с Украиной сосредоточено огромное количество российских военных и вооружения. И те данные, которые получает разведка, не сулят ничего хорошего.

"Это, вероятно, самый опасный момент в течение следующих нескольких дней в том, что является самым большим кризисом безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", — добавил Джонсон.

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