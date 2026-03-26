Все очень серьезно: Трамп отправляет ближайшего соратника в Венгрию, чтобы агитировать за Орбана

Вице-президент США Джей Ди Венс уже запланировал визит в Венгрию на 7-8 апреля, за несколько дней до состоявшихся 12 апреля парламентских выборов. Об этом сообщает Politico.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

В то же время, план визита еще может измениться из-за событий, связанных с американо-израильской войной против Ирана.

При этом журналисты отмечают, что нет никаких сомнений в том, что визит вице-президента США связан с парламентскими выборами, которые могут стать самыми сложными для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с момента его прихода к власти в 2010 году. Ведь социологи, как никогда раньше, предсказывают возможную победу оппозиции.

По данным медиа, поездка Венса преследует цель продемонстрировать поддержку Орбану, который, по большинству опросов, отстает от своего соперника накануне выборов.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс готовится к визиту в Венгрию, который рассматривается как политический сигнал поддержки действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Это уже не первый сигнал поддержки со стороны США: в феврале Будапешт посещал госсекретарь Марко Рубио, также публично выразивший поддержку венгерскому премьеру.

президент США Дональд Трамп публично призвал венгров голосовать за переизбрание премьер-министра Виктора Орбана. Соответствующий пост Трамп разместил в своей соцсети Truth Social.

"День выборов – 12 апреля 2026 года. Венгрия: Выйдите и проголосуйте за Виктора Орбана. Он – настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии." – написал глава Белого дома.