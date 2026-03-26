logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Все дуже серйозно: Трамп відправляє найближчого соратника до Угорщини, аби агітувати за Орбана

Politico пише про те, що адміністрація Трампа всіма можливми способами намагається допомогти Орбану втриматися у владі

26 березня 2026, 07:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вже запланував візит до Угорщини на 7-8 квітня, за кілька днів до парламентських виборів, що відбудуться 12 квітня. Про це повідомляє Politico.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Водночас зазначається, що план візиту ще може змінитися через події, пов’язані з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

При цьому журналісти зазначають, що немає ніяких сумнівів у тому, що візит віцепрезидента США пов'язаний з парламентськими виборами, які можуть стати найскладнішими для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана від часу його приходу до влади 2010 року. Адже соціологи, як ніколи раніше, пророкують можливу перемогу опозиції.

За даними медіа, поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Раніше повідомлялося, що Джей Ді Венс готується до візиту до Угорщини, який розглядають як політичний сигнал підтримки чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Це вже не перший сигнал підтримки з боку США: у лютому Будапешт відвідував держсекретар Марко Рубіо, який також публічно висловив підтримку угорському прем’єру.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп привселюдно закликав угорців голосувати за переобрання прем'єр-міністра Віктора Орбана. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідний пост Трамп розмістив у своїй соцмережі Truth Social.

"День виборів – 12 квітня 2026 року. Угорщина: ВИЙДІТЬ І ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА. Він – справжній друг, борець і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і має мою повну і беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини." – написав голова Білого дому.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/news/2026/03/25/vance-will-visit-hungary-just-days-before-its-election-00844646?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
Теги:

Новини

Всі новини