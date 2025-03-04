Все пошло по очень плохому сценарию: что теперь ждет Украину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Ситуация для Украины стала ужасающей, такие выводы после заявлений сенатора Линдси Грэма сделал политолог Виктор Андрусив. По его словам, именно этот сенатор всегда выступал на стороне Украины. Именно поэтому, добавляет эксперт, его заявления о том, что Владимир Зеленский должен уйти, является одной из самых плохих новостей.
США и Украина
Дело в том, говорит Андрусив, что Дональд Трамп планировал подписать с Украиной соглашение, сможет сказать, какой он красавчик, а мы хорошие партнеры, и он всегда это знал. Однако, отмечает эксперт, на встрече в Овальном кабинете все пошло не по плану.
Впрочем, по его словам, у Трампа есть несколько возможных сценариев сейчас. Первый, он начнет масштабное давление, чтобы получить извинения, соглашение и еще что-то, например, газотранспортную систему. При этом, убежден политолог, это давление будет происходить на всех уровнях, от расследования коррупции и рассказов о хищении помощи, до разговоров о снятии санкций с России, остановки поставок вооружения и т.д.
Второй сценарий, говорит эксперт, Трамп начнет разделять Зеленского и Украину. В этом сценарии американцы продолжают поддержку Украины, но требуют смены президента.
Кроме того, по его словам, есть еще и третий сценарий, в котором Украина приносит извинения Трампу или находит другой способ его задобрить.
Как говорит эксперт, похоже, что ситуация начала разгораться по второму сценарию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск требует от Зеленского подать в отставку и уехать из Украины.
Новости