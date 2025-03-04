Все пошло по очень плохому сценарию: что теперь ждет Украину

Ситуация для Украины стала ужасающей, такие выводы после заявлений сенатора Линдси Грэма сделал политолог Виктор Андрусив. По его словам, именно этот сенатор всегда выступал на стороне Украины. Именно поэтому, добавляет эксперт, его заявления о том, что Владимир Зеленский должен уйти, является одной из самых плохих новостей.

США и Украина

Дело в том, говорит Андрусив, что Дональд Трамп планировал подписать с Украиной соглашение, сможет сказать, какой он красавчик, а мы хорошие партнеры, и он всегда это знал. Однако, отмечает эксперт, на встрече в Овальном кабинете все пошло не по плану.

"После соглашения он планировал продолжить усилия по мирному процессу. Чтобы сблизиться с Россией и вырвать ее из рук Китая, ему нужен мирный процесс, все это прикрывающий. Теперь же этого нет и как ему контактировать с россиянами или возобновлять с ними отношения? Делать это без мира будет откровенной изменой и публичными уступками, а Трамп не играет в слабака. Поэтому во многом его команда сама не знает, что делать сейчас", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, у Трампа есть несколько возможных сценариев сейчас. Первый, он начнет масштабное давление, чтобы получить извинения, соглашение и еще что-то, например, газотранспортную систему. При этом, убежден политолог, это давление будет происходить на всех уровнях, от расследования коррупции и рассказов о хищении помощи, до разговоров о снятии санкций с России, остановки поставок вооружения и т.д.

"Давление завершится совместной встречей по просьбе европейских партнеров. На этой встрече все немного похвалят Трампа, извинятся вместо нас, и "его величество" отойдет. И все попытаются вернуться в точку, с которой начались проблемы", — говорит Андрусив.

Второй сценарий, говорит эксперт, Трамп начнет разделять Зеленского и Украину. В этом сценарии американцы продолжают поддержку Украины, но требуют смены президента.

"Фактически они сделают ставку на перевыборы. Это позволит им вести переговоры с россиянами, чтобы попытаться убедить их на "перевыборном перемирии". Сомнительно, что им это удастся, но если удастся, то окажемся в очень не удобной ситуации. Поскольку орки остановятся, то и наши европейские партнеры будут поддерживать проведение выборов. А они известны нам лицемеры", – добавил Андрусив.

Кроме того, по его словам, есть еще и третий сценарий, в котором Украина приносит извинения Трампу или находит другой способ его задобрить.

Как говорит эксперт, похоже, что ситуация начала разгораться по второму сценарию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск требует от Зеленского подать в отставку и уехать из Украины.



