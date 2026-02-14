Все решится в один день: к каким важным переговорам готовятся США

В Женеве 17 февраля должны состояться два раунда дипломатических переговоров — по Украине и Ирану. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собеседников

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в состав делегации США войдут посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они встретятся с иранцами во вторник. Также на встрече будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в этих контактах.

После этого Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

"Reuters" отмечает, что президент США Дональд Трамп усиливает давление на власти Ирана после жесткого разгона протестов в стране. В то же время США сосредоточили в регионе значительные силы своего военно-морского флота.

Кроме того, Дональд Трамп пытается подтолкнуть Украину и Россию к подписанию соглашения о завершении войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал призывы американской стороны к новым уступкам ради мира. Глава государства подчеркнул, что Украина и международное сообщество уже пошли на критические компромиссы, основным из которых является безнаказанность российского руководства.

Отвечая на сигналы со стороны президента США Дональда Трампа о том, что сейчас время для компромиссов, Зеленский отметил:

"Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не находятся в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Президент Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность подходами действующей администрации США к завершению войны. По мнению главы государства, Вашингтон склоняется к тому, чтобы подталкивать к уступкам именно украинскую сторону.



