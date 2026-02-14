Все вирішиться одного дня: до яких важливих переговорів готуються США

У Женеві 17 лютого мають відбутися два раунди дипломатичних переговорів — щодо України та Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters, з посиланням на співрозмовників.

У матеріалі йдеться, що до складу делегації США увійдуть посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони зустрінуться з іранцями у вівторок. Також на зустрічі будуть присутні представники Оману, які будуть посередниками у цих контактах.

Після цього Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах із представниками Росії та України.

"Reuters" зазначає, що президент США Дональд Трамп посилює тиск на владу Ірану після жорсткого розгону протестів у країні. Водночас США зосередили у регіоні значні сили свого військово-морського флоту.

Крім того, Дональд Трамп намагається підштовхнути Україну та Росію до підписання угоди про завершення війни.

Відповідаючи на сигнали з боку президента США Дональда Трампа про те, що зараз є час для компромісів, Зеленський зазначив:

"Ми пішли на безліч компромісів. Путін та його друзі не перебувають у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Президент України.

