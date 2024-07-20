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Все же не Байден: в Демпартии готовятся огласить имя нового кандидата на пост президента США

По информации Politico, сторонники Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры на выборах в США

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Союзники вице-президента Камалы Харрис начали привлекать доноров-демократов для оказания ей финансовой поддержки на случай снятия президента Джо Байдена из гонки в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Все же не Байден: в Демпартии готовятся огласить имя нового кандидата на пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

Источники издания отмечают, что одна из донорских советников Демократической партии начала сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Харрис. А одна из женских политических организаций начала общаться со своей донорской базой, чтобы обеспечить начальную волну взносов на потенциальную кампанию кандидата.

"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее", — сказала на условиях анонимности лидер одной из женских политических организаций.

По ее словам, организация начала готовить электронные письма и сообщения. Те, кто сосредотачивается на поддержке женщин-кандидаток, уже начали планировать, как помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров. Некоторые доноры уже активно заявили о желании дать средства.

Кроме того, лидер организации отметила, что доноры "выстроятся в очередь, чтобы поддержать" Харрис, "как только она станет потенциальным кандидатом". 

"Мы точно знаем, что слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее", — сказала она.

Впрочем, советник по вопросам донорства сообщила, что пять доноров уже взяли на себя обязательства сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис. Однако эти усилия лишь зарождаются, и статус финансирования кампании будет неясным, если в конечном итоге в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин.

В то же время, считают в Politico, импульс к укреплению позиций Харрис, который поддерживают женщины-доноры, также свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата в качестве замены Байдену, нестабильна.

В случае проведения открытого съезда, претендентами на эту должность могут стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом или губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Ньюсом, имея значительные ресурсы в Калифорнии, является мощным фандрейзером и эмиссаром партии, а Прицкер — мультимиллиардер, наследник состояния отеля Hyatt.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ сообщили, что Байден оценивает шансы Харрис на его пост.




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