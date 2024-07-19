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СМИ сообщили, что Байден оценивает шансы Харрис на его пост

На перепутье: Байден восприимчив к призывам покинуть предвыборную гонку

сегодня, 15:41
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Черновалова Кристина

Несмотря на уверенность предвыборного штаба и ближайшего окружения в том, что президент США Джо Байден остается преданным своему делу, появилась информация о том, что он может рассмотреть возможность ухода из гонки. По данным ABC News, Байден задумывается об этом и даже начал опрос о том, как бы Камала Харрис справилась с ролью президента.

СМИ сообщили, что Байден оценивает шансы Харрис на его пост

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Источник из администрации, пожелавший остаться неизвестным, говорит, что президент чувствует усталость. Он добавляет, что диагноз COVID-19 дал Байдену время подумать и обсудить свои планы в кругу близких в своем доме в Делавэре.

Также стало известно, что крупные доноры из Нью-Йорка и Калифорнии временно приостановили финансирование кампании. Они ждут решения Байдена, прежде чем снова активизировать свою поддержку.

"Нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение. Что касается денег, то крупные доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не говорят "нет", но пока что нажали на кнопку паузы", — написали в ABC News

Предвыборный штаб Байдена готовится к возможным изменениям, и ожидается, что скоро станут известны дальнейшие шаги президента. В любом случае, как заявляет источник, Байден хочет выбрать тот путь, который будет лучше всего для страны и его лично.

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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/live-updates/2024-election-campaign-updates?id=111816443&entryId=112076432
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