Вслед за Байденом еще один представитель США отменил свое участие в Рамштайне

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил планы визита в Германию, где он должен был 12 октября присоединиться к заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Перед этим поездку перенес и глава Белого дома Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа США отметил, что накануне Белый дом объявил, что глава государства откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, и остается в Штатах, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган "Милтон" и последствия урагана "Хелен".

"Министр Блинкен планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая эту отсрочку, теперь ожидает возвращения домой в Вашингтон из Лаоса", — сказал представитель Госдепа.

Также Миллер рассказал, что Блинкен сегодня отправляется во Вьентьян, чтобы представлять Штаты на саммите Восточной Азии и саммите АСЕАН ООН — США.

"Госсекретарь далее обсудит геополитические вопросы, в частности, текущий кризис в Бирме, важность соблюдения международного права в Южно-Китайском море, мир и стабильность в Тайваньском проливе, и агрессию России против Украины", — рассказал Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден отменил свою запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон", который вскоре должен ударить по штату Флорида. Согласно информации, обнародованной немецким изданием Bild, представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита.

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", – отметил Гебештрайт.

Согласно планам, президент США должен прибыть в Берлин в четверг, 10 октября. В субботу, 12 октября, он планировал встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой саммита должна стать война в Украине.



