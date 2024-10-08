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Байден отложил поездку в Германию: появилась реакция Берлина

Президент США должен был прибыть в Берлин 10 октября

сегодня, 21:40
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Лиля Воробьева

Президент США Джо Байден отменил свою запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон", который вскоре должен ударить по штату Флорида. Согласно информации, обнародованной немецким изданием Bild , представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита.

Байден отложил поездку в Германию: появилась реакция Берлина

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", – отметил Гебештрайт.

Согласно планам, президент США должен прибыть в Берлин в четверг, 10 октября. В субботу, 12 октября, он планировал встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой саммита должна стать война в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден отказался ехать в Германию на Рамштайн. Президент США Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который в ближайшее время должен обрушиться на штат Флорида, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден решил отложить запланированные поездки в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон" и его прогнозируемой траектории и силы. Как сообщила представитель Белого дома, президент США останется в стране, чтобы лично контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на него, а также наблюдать за ликвидацией последствий урагана "Гелен", недавно поразившего юго-восток Соединенных Штатов.

При этом ожидалось, что Байден примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая должна состояться в Германии 12 октября. Это должна быть первая встреча этого формата на уровне лидеров стран.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19213
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