Байден отложил поездку в Германию: появилась реакция Берлина

Президент США Джо Байден отменил свою запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон", который вскоре должен ударить по штату Флорида. Согласно информации, обнародованной немецким изданием Bild , представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", – отметил Гебештрайт.

Согласно планам, президент США должен прибыть в Берлин в четверг, 10 октября. В субботу, 12 октября, он планировал встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной темой саммита должна стать война в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден отказался ехать в Германию на Рамштайн. Президент США Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который в ближайшее время должен обрушиться на штат Флорида, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден решил отложить запланированные поездки в Германию и Анголу из-за угрозы урагана "Милтон" и его прогнозируемой траектории и силы. Как сообщила представитель Белого дома, президент США останется в стране, чтобы лично контролировать подготовку к урагану и меры реагирования на него, а также наблюдать за ликвидацией последствий урагана "Гелен", недавно поразившего юго-восток Соединенных Штатов.

При этом ожидалось, что Байден примет участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая должна состояться в Германии 12 октября. Это должна быть первая встреча этого формата на уровне лидеров стран.

