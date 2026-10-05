logo

BTC/USD

85703

ETH/USD

2708.36

USD/UAH

45.06

EUR/UAH

50.48

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Вспышка чумы в Сибири: Трамп отреагировал на чрезвычайную ситуацию в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Вспышка чумы в Сибири: Трамп отреагировал на чрезвычайную ситуацию в РФ

Дональд Трамп заявил, что США внимательно следят за подозрением на легочную чуму в России. Около 200 человек находятся под контролем.

5 октября 2026, 23:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за сообщениями о возможном случае легочной чумы в России. По его словам, Соединенные Штаты готовы оказать помощь РФ, если это будет необходимо.

Вспышка чумы в Сибири: Трамп отреагировал на чрезвычайную ситуацию в РФ

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп, отвечая на серию вопросов, получил вопрос о случаях чумы в России.

"Мы очень внимательно к этому относимся, мы только об этом услышали", — сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что США "помогут им чем смогут".

Поводом для международного внимания явилась смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института Дарьи Шипиловой. По сообщениям российских медиа, 25 сентября она могла разбить пробирку с патогеном чумы. Через несколько дней женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, а 1–2 октября она скончалась.

В то же время, официального подтверждения, что причиной смерти стала чума, пока нет. Российская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей заявляет о "пневмонии неизвестного происхождения" и утверждает, что в ходе дополнительных исследований микроорганизмов, связанных с работой женщины, не было обнаружено.

После смерти сотрудницы около 200 человек, которые могли контактировать с ней, взяли под медицинское наблюдение. В регионе также ввели карантинные меры в ряде медицинских учреждений. По сообщениям местных властей, среди проверяемых пока нет людей с симптомами, а проведенные тесты были негативными.

Легочная форма чумы может передаваться от человека к человеку через инфицированные респираторные капли во время тесного контакта. В то же время заболевание подвергается лечению антибиотиками, если терапию начать своевременно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости