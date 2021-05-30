Встреча Байдена и Путина 16 июня: похожа ли ситуация на подготовку к «Большой сделке»

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира
Путина запланирована на 16 июня в швейцарской Женеве. Похожа ли ситуация на
подготовку к "Большой сделке", частью которой станет Украина? Эксперты оценили для издания "Комментарии".
Байден и Путин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Доктор политических наук Валентин Якушик считает, что
добиться какой-либо "Большой сделки" в ходе первой встречи президентов США и РФ
вряд ли возможно. Особенно ппосле недавнего обмена словесными колкостями и
фактически грубыми личными оскорблениями.
"В данной ситуации реалистичной для обеих сторон может быть
лишь тактика "малых дел". Во-первых, большое символическое значение имеет сам
факт подобной встречи в верхах. Во-вторых, есть ряд как бы второстепенных,
фоновых вопросов, решить которые не представляет особой сложности, — отмечает
эксперт. — Это мог бы быть, например, обмен хотя бы некоторыми из осужденных в
каждой из этих стран гражданами страны-партнера по переговорам, а также
содействие обмену заключенными и удерживаемыми в связи с вооруженным конфликтом
на востоке Украины и, возможно, вследствие некоторых иных вооруженных конфликтов.
В-третьих, есть ряд важных международных проблем, решение которых в интересах
обеих стран (США и РФ). И не очень сложной задачей является нахождение
дипломатических формулировок, указывающих на готовность к поиску совместных
скоординированных действий. Это, в частности, касается проблем обеспечения
мира, стабильности и относительного плюрализма в Афганистане после вывода
оттуда официальных воинских контингентов США и других стран НАТО, а также
проблем актуализации и реализации "ядерной сделки" по Ирану, продолжения усилий
по "денуклеаризации" КНДР, содействия окончанию гражданской войны и иностранной
интервенции в Йемене".
По мнению Валентина Якушика, в целом призыв к снижению уровня
международной напряженности и к ориентации на компромиссное разрешение острых
межгосударственных и разрушительных внутренних конфликтов – вполне вероятный
компонент официальной совместной позиции США и РФ во время и после переговоров
их лидеров.
"И это может также дать некоторые дополнительные надежды на
выработку более конструктивных и продуктивных подходов к урегулированию
сложных, многоуровневых и многоаспектных проблем геополитического конфликта
вокруг Украины и в Украине", — резюмирует доктор политических наук.
Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"
Мария Золкина считает, что не стоит в процессе встречи Байдена и Путина ожидать
каких-то серьезных, "больших сделок", в рамках которых будут преданы интересы
Украины.
"На сегодняшний день такие компромиссы в обход Украины
невозможны, — уверена Мария Золкина. — Это не 2014-й год. Есть "красные линии",
которых руководство нашей страны будет придерживаться. Президент об этом
неоднократно заявлял. Контроль за границей – до выборов в ОРДЛЛО, а выборы там
— далеко не сразу, а после транзитного периода. Плюс — отсутствие прямого
диалога с т.н. "ДНР" и "ЛНР". И, безусловно, невозможность смириться с
аннексией Крыма. Наоборот — сейчас Крымская платформа набирает оборотов, а
крымский вопрос выносится на повестку дня. Так что договориться о сдаче Украины
за спиной Украины не получится".
Тем не менее, подчеркивает аналитик, Байден и Путин будут
пытаться находить компромиссы.
"Для Украины это опасно тем, что если накал между РФ и
Западом спадет, то США будут меньше готовы к мощной поддержке Украины, к
секторальным, финансовым, бьющим по технологиям санкциям в отношении РФ. Менее
готовы и к широким оборонным программам по вооружению — в поддержку Украины. И
это, конечно, будет нам в минус, если компромисс между Байденом и Путиным по
ряду других, вопросов, оставляя за скобками украинский, будет достаточно
широким", — поясняет Мария Золкина.
Напомним, предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит умы многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. Как стало известно благодаря "Зеркалу недели", Джозеф Байден может провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским перед саммитом в Швейцарии.
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