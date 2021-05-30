Встреча Байдена и Путина 16 июня: похожа ли ситуация на подготовку к «Большой сделке»

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня в швейцарской Женеве. Похожа ли ситуация на подготовку к "Большой сделке", частью которой станет Украина? Эксперты оценили для издания "Комментарии".

Байден и Путин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Доктор политических наук Валентин Якушик считает, что добиться какой-либо "Большой сделки" в ходе первой встречи президентов США и РФ вряд ли возможно. Особенно ппосле недавнего обмена словесными колкостями и фактически грубыми личными оскорблениями.

"В данной ситуации реалистичной для обеих сторон может быть лишь тактика "малых дел". Во-первых, большое символическое значение имеет сам факт подобной встречи в верхах. Во-вторых, есть ряд как бы второстепенных, фоновых вопросов, решить которые не представляет особой сложности, — отмечает эксперт. — Это мог бы быть, например, обмен хотя бы некоторыми из осужденных в каждой из этих стран гражданами страны-партнера по переговорам, а также содействие обмену заключенными и удерживаемыми в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины и, возможно, вследствие некоторых иных вооруженных конфликтов. В-третьих, есть ряд важных международных проблем, решение которых в интересах обеих стран (США и РФ). И не очень сложной задачей является нахождение дипломатических формулировок, указывающих на готовность к поиску совместных скоординированных действий. Это, в частности, касается проблем обеспечения мира, стабильности и относительного плюрализма в Афганистане после вывода оттуда официальных воинских контингентов США и других стран НАТО, а также проблем актуализации и реализации "ядерной сделки" по Ирану, продолжения усилий по "денуклеаризации" КНДР, содействия окончанию гражданской войны и иностранной интервенции в Йемене".

По мнению Валентина Якушика, в целом призыв к снижению уровня международной напряженности и к ориентации на компромиссное разрешение острых межгосударственных и разрушительных внутренних конфликтов – вполне вероятный компонент официальной совместной позиции США и РФ во время и после переговоров их лидеров.

"И это может также дать некоторые дополнительные надежды на выработку более конструктивных и продуктивных подходов к урегулированию сложных, многоуровневых и многоаспектных проблем геополитического конфликта вокруг Украины и в Украине", — резюмирует доктор политических наук.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что не стоит в процессе встречи Байдена и Путина ожидать каких-то серьезных, "больших сделок", в рамках которых будут преданы интересы Украины.

"На сегодняшний день такие компромиссы в обход Украины невозможны, — уверена Мария Золкина. — Это не 2014-й год. Есть "красные линии", которых руководство нашей страны будет придерживаться. Президент об этом неоднократно заявлял. Контроль за границей – до выборов в ОРДЛЛО, а выборы там — далеко не сразу, а после транзитного периода. Плюс — отсутствие прямого диалога с т.н. "ДНР" и "ЛНР". И, безусловно, невозможность смириться с аннексией Крыма. Наоборот — сейчас Крымская платформа набирает оборотов, а крымский вопрос выносится на повестку дня. Так что договориться о сдаче Украины за спиной Украины не получится".

Тем не менее, подчеркивает аналитик, Байден и Путин будут пытаться находить компромиссы.

"Для Украины это опасно тем, что если накал между РФ и Западом спадет, то США будут меньше готовы к мощной поддержке Украины, к секторальным, финансовым, бьющим по технологиям санкциям в отношении РФ. Менее готовы и к широким оборонным программам по вооружению — в поддержку Украины. И это, конечно, будет нам в минус, если компромисс между Байденом и Путиным по ряду других, вопросов, оставляя за скобками украинский, будет достаточно широким", — поясняет Мария Золкина.

Напомним, предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит умы многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. Как стало известно благодаря "Зеркалу недели", Джозеф Байден может провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским перед саммитом в Швейцарии.

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