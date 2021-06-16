Встреча Байдена и Путина: какая из сторон подошла более подготовленной к саммиту в Женеве

Сегодня, 16 июня, — день встречи американского президента Джо Байдена с российского лидера Владимира Путиным. Какая из сторон подошла более подготовленной к саммиту в Женеве? Что может остаться за кулисами? Чего ждать по итогам? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии". Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что обе стороны подошли к встрече достаточно подготовленными.

Путин и Байден (фото из открытых источников)

"Вряд ли кто-то ожидает прорыва. Но по основным моментам интересы сходятся – прекратить дипломатическую конфронтацию, возможно, договориться о возврате ранее высланных дипломатов, снизить уровень конфликтности в двусторонних отношениях, договориться о неких правилах противостояния. Все понимают, что говорить о решении неких глобальных вопросах не стоит. Но обернуть противостояние в более цивилизованные рамки теоретически могут", — предполагает эксперт.

Он не исключает договоренностей касательно ограничения стратегических вооружений. И напоминает, что уже есть хороший прецедент – продление договора по СНВ-3.

"РФ, скорее всего, захочет поднять вопрос космических вооружений. Тут США на несколько шагов впереди. Будут подниматься темы защиты окружающей среды, изменения климата. Байден давно об этом говорит. Путин уже сделал ему реверанс во время своего выступления перед Федеральным собранием, где поднял вопросы экологии. Плюс — принял участие в онлайн климатическом саммите, организованном Байденом, — напоминает Игорь Петренко. – Что до вопросов защиты прав человека (тот же Навальный), конфликта с Украиной – тут прогресса не будет. Путин выслушает Байдена, ну и всё".

По мнению эксперта, Кремль и Белый дом заинтересованы в том, чтобы после встречи продемонстрировать сдержанный оптимизм, определенный прогресс.

"Не даром Путин заявляет, что сейчас американо-российские отношения находятся на нуле, ниже никогда не были. То есть, если хуже быть не может, то может быть какой-то плюс. И любой вопрос, по которому смогут договориться, уже будет означать позитивную динамику, — поясняет Игорь Петренко. – Но в целом прорыва не будет. Всё сдержано. Однако и для Байдена, и Путина сам факт проведения такой встречи – однозначно плюс. Путин хочет, чтобы к РФ относились как большому геополитическому игроку. Он хочет переговоров на равных. И он их получает. А Байдену важно показать США, да и в целом миру, что он может вести переговоры даже с таким сложным оппонентом как Путин, несмотря на весь тот "багаж", который есть у того, как минимум с 2014 года".

Игорь Петренко считает, что за кулисами может остаться вопрос ядерной сделки с Ираном. И напоминает, что когда заключали прошлый договор, Россия играла важную роль, американцы ее привлекали.

"Потом Трамп внес свой деструктив, — продолжает эксперт. — А Байден заинтересован, чтобы появилось новое соглашение. Учитывая связи РФ с Ираном, это можно использовать. Но пока, наверное, не вышли на некий уровень договоренности. Так что это временно — закулисная тема. За кулисами могут быть и некие вопросы, связанные с Сирией, где США и РФ поддерживают противоположные стороны. Впрочем, могут договориться по неким логистическим вопросам, связанным с доставкой гуманитарной помощи За кулисами может остаться и ряд вопросов по которым США и РФ, скажем так, договорятся договариваться. Не то чтобы разделение сфер влияния, но – то чьи интересы могут превалировать в том или ином регионе. О разделе мира, чего хотел бы Путин, речи не идет. Это не время, когда США и СССР были основными геополитическими игроками. Сейчас есть ЕС, Китай, Япония, Индия. И то, что между собой США и РФ могут о чем-то договориться, не значит, что остальные это примут как данность".

Игорь Петренко акцентирует, что важная для Байдена задача — не сжечь мосты с Путиным в контексте противостояния с Китаем, который рассматривается США как основная угроза.

"Если взять потенциал коллективного Запада и РФ – то Россия проигрывает однозначно. И в экономике, и в военном плане. А вот с Китаем – ситуация иная, — отмечает эксперт. — Тут уже есть некий паритет определенных сил и влияний. И Штаты очень не хотят, чтобы РФ стала стратегическим партнером и союзником Китая. Так может и не случиться, потому что между КНР и РФ тоже хватает противоречий. Но есть риск, что если коллективный Запад порвет контакты с РФ, та может начать смотреть на Китай немного другими глазами".

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук уверен, что никаких прорывов от американо-российского саммита ожидать не стоит. Но есть надежда, что появится некая конкретика по ряду важных вопросов, нащупаются возможности для каких-то компромиссов.

"Это будет обмен мнениями по конкретным кейсам. Попытка играть по более-менее понятным друг для друга правилам. Возможность увидеть, удастся ли хотя бы в теории по каким-то проблемным моментам договориться. Нынешний женевский саммит — по сути, некий прообраз тегеранской, ялтинской, потсдамской конференций. По значимости для организации всего мирового уклада после серьезного геополитического конфликта. Соберутся сильные мира сего — и будут обсуждать, каким видят мир в будущем", — отмечает Никита Трачук.

По его мнению, в более сильной позиции к встрече подходит Россия.

"В США сейчас серьезный внутренний кризисе — политический, смысловой. Это показали многочисленные митинги, "заруба" между Трампом и Байденом, захват Капитолия. Безусловно, США сейчас в экономическом и военном плане — самая сильная страна мира. Но не духовно, не народно. Общество там расколото. И его значительная часть в любом случае останется недовольна исходом встречи американского и российского лидеров, — поясняет эксперт. – Российское же общество остается более-менее стабильным и управляемым. Экономическая и политическая система — под жестким контролем Кремля. Позиция РФ, Путина годами, а то и десятилетиями не меняется. Они упорно гнут свою линию. Тогда как в США возможны корректировки линии поведения. Поэтому считаю, что президент России в более выгодном положении перед этой встрече. Но это вовсе не значит, что как скажет Путин, так и сделает Байден".

Никита Трачук прогнозирует, что за кулисам останется 90% переговоров. А по итогам пресс-конференций (которые будут раздельные, что уже говорит об отсутствии перспектив для публичных договоренностей) Байденом и Путиным будут озвучены тезисы для своего электората, для своих слушателей.

"Максимум, до чего могут договориться – это обрисовать контуры дальнейшего движения по неким темам. Но — непублично, неофициально. И всё же что-то станет более ясно, — считает эксперт. — Охлаждение отношений между США и РФ серьезно отражается на мире в целом и Украине в частности. Мы уже видели обострение на Донбасс, массовые военные учение, нагнетание военной истерии, внутренней истерии в стиле "сейчас Пути нападет". Эта турбулентность не дает нам развиваться, держит общество в нервозности. Так что хотелось бы, чтобы по итогам встречи появилась некая конкретика, в том числе по украинскому вопросу, который точно будет одним из приоритетных, наряду с ситуацией на Ближнем Востоке, "Северным потоком-2", климатическими изменениями, вопросами всеобщей безопасности. Но понять, до чего договорились (не договорились) можно будет лишь спустя месяцы, по происходящему в Украине и мире. Если удастся достичь неких компромиссов, стоит ожидать встречи Зеленского с Путиным, некой разрядки, символических уступок со стороны РФ. Если же не удастся – впереди жесткие заявления, новая эскалация, санкции".

Как сообщали ранее как считает народная избранница от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, главная цель встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина — деэскалация напряженности в мире.

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