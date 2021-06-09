Встреча Байдена и Путина в Женеве: какую роль отвели Украине

Через неделю, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Каковы диспозиции сторон на данный момент и роль в происходящем в Украине? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".



Путин и Байден (фото из открытых источников)

"Россияне продолжают работать над вовлечением США в различного рода дискуссии"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что сегодня обе стороны активно используют различные медиа-вбросы с целью создания выгодного для себя информационного сопровождения.

"Так, представители США утверждают, что президент Байден поднимет в Женеве вопросы соблюдения прав человека, кибератак, региональных конфликтов, ситуации в Беларуси, — обращает внимание Олег Белоколос. – А россияне продолжают работать над вовлечением США в различного рода дискуссии по темам, которые очевидно интересны обеим сторонам.

Так, Москва пытается втянуть Вашингтон в переговоры о дальнейшем продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3), в климатическую проблематику, борьбу с пандемией.

Россия также традиционно использует в своих интересах различные организации и группы, вольно или невольно продвигающие выгодную для ее международную повестку, в частности Группу лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, "Пагуошское движение ученых", "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", американскую Ассоциацию контроля над вооружениями".

В то же время, подчеркивает эксперт, пока еще работают двусторонние экспертные группы. И именно от результатов их дискуссий будет понятно: договорятся о чём-то президенты США и РФ или нет.

"Интересы Украины — это ведь не только поддержка нас Западом в конфликте с РФ"

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко напоминает, что встреча Байдена и Путина в Женеве состоится после серии переговоров американского лидера с европейскими партнерами. И это может сместить те или иные акценты.

"Прошлый глава Белого дома, Дональд Трамп, имел разногласия с ЕС, особенно по ряду экономических вопросов. Политика администрации Байдена выглядит более взвешенной. В том числе касательно "Северного потока-2" (СП-2), который важен для лидера Евросоюза – Германии. К тому же, ослабление давления на данный проект – своеобразный сигнал в сторону России. Мол, мы пошли на определенные уступки, дело за вами.

И хоть для Украины всё более реальный запуск СП-2 – серьезная проблема, мы не знаем всех подводных течений, а также того, что Штаты захотят получить от РФ в ответ. Возможно, что-то, что важно и для нас. При этом нужно понимать, что украинский вопрос не является основным ни на геополитической карте, ни в ракурсе грядущих переговоров Байдена с Путиным. Куда важнее та же Сирия, являющаяся одной из глобальных мировых горячих точек. И, конечно, ряд других тем, которые уже фрагментарно очертили Вашингтон и Москва", — отмечает Екатерина Одарченко.

По ее мнению, Украине стоило перед американо-российскими переговорами быть боле активной.

"Не просто договориться об очередном телефонном звонке Байдена, но — продвигать позиции, которые важны для нас. И делать это с помощью публичной и непубличной дипломатии путем подписания лоббистами определенных договоренностей.

Интересы Украины — это ведь не только поддержка нас Западом в конфликте с РФ. Это и экономика, и глобальные интересы безопасности, включая членство в НАТО. А мы пока не близки даже к получению ПДЧ, — подчеркивает эксперт.

Сотрудничество с Западом — комплексное усилие. У нас же многие считают, что что-то можно решить одними переговорами, одной встречей, одним звонком. Это не так. Тем более, когда мы имеем довольно слабую дипломатическую команду, а президент Зеленский и его окружение – фигуранты ряда внутриамериканских скандалов. Как следствие, США относятся к Украине крайне осторожно, в том числе из-за непрофессионализма нашей власти".

Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. До визита Зеленского в США Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся 16 июня в Женеве.



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