Встреча Байдена и Путина в Женеве: какую роль отвели Украине

Через неделю, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Каковы диспозиции сторон на
данный момент и роль в происходящем в Украине? Эксперты
оценили этот шаг для издания "Комментарии".
Путин и Байден (фото из открытых источников)
"Россияне продолжают работать над вовлечением США
в различного рода дискуссии"
Эксперт-международник, глава правления неправительственной
организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь"
Олег Белоколос отмечает, что сегодня обе стороны активно используют различные
медиа-вбросы с целью создания выгодного для себя информационного сопровождения.
"Так, представители США утверждают, что президент Байден
поднимет в Женеве вопросы соблюдения прав человека, кибератак, региональных
конфликтов, ситуации в Беларуси, — обращает внимание Олег Белоколос. – А
россияне продолжают работать над вовлечением США в различного рода дискуссии по
темам, которые очевидно интересны обеим сторонам.
Так, Москва пытается втянуть
Вашингтон в переговоры о дальнейшем продлении двустороннего Договора о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
2010 года (СНВ-3), в климатическую проблематику, борьбу с пандемией.
Россия также
традиционно использует в своих интересах различные организации и группы, вольно
или невольно продвигающие выгодную для ее международную повестку, в частности
Группу лидеров по вопросам евроатлантической безопасности, "Пагуошское движение
ученых", "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", американскую Ассоциацию
контроля над вооружениями".
В то же время, подчеркивает эксперт, пока еще работают
двусторонние экспертные группы. И именно от результатов их дискуссий будет понятно:
договорятся о чём-то президенты США и РФ или нет.
"Интересы Украины — это ведь не только поддержка нас Западом
в конфликте с РФ"
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии
и развития "PolitA" Екатерина Одарченко напоминает, что встреча
Байдена и Путина в Женеве состоится после серии переговоров американского лидера
с европейскими партнерами. И это может сместить те или иные акценты.
"Прошлый глава Белого дома, Дональд Трамп, имел разногласия с
ЕС, особенно по ряду экономических вопросов. Политика администрации Байдена
выглядит более взвешенной. В том числе касательно "Северного потока-2" (СП-2), который
важен для лидера Евросоюза – Германии. К тому же, ослабление давления на данный
проект – своеобразный сигнал в сторону России. Мол, мы пошли на определенные
уступки, дело за вами.
И хоть для Украины всё более реальный запуск СП-2 –
серьезная проблема, мы не знаем всех подводных течений, а также того, что Штаты
захотят получить от РФ в ответ. Возможно, что-то, что важно и для нас. При этом
нужно понимать, что украинский вопрос не является основным ни на
геополитической карте, ни в ракурсе грядущих переговоров Байдена с Путиным.
Куда важнее та же Сирия, являющаяся одной из глобальных мировых горячих точек.
И, конечно, ряд других тем, которые уже фрагментарно очертили Вашингтон и
Москва", — отмечает Екатерина Одарченко.
По ее мнению, Украине стоило перед американо-российскими
переговорами быть боле активной.
"Не просто договориться об очередном телефонном звонке
Байдена, но — продвигать позиции, которые важны для нас. И делать это с помощью
публичной и непубличной дипломатии путем подписания лоббистами определенных
договоренностей.
Интересы Украины — это ведь не только поддержка нас Западом в
конфликте с РФ. Это и экономика, и глобальные интересы безопасности, включая
членство в НАТО. А мы пока не близки даже к получению ПДЧ, — подчеркивает
эксперт.
Сотрудничество с Западом — комплексное усилие. У нас же многие
считают, что что-то можно решить одними переговорами, одной встречей, одним
звонком. Это не так. Тем более, когда мы имеем довольно слабую дипломатическую
команду, а президент Зеленский и его окружение – фигуранты ряда
внутриамериканских скандалов. Как следствие, США относятся к Украине крайне
осторожно, в том числе из-за непрофессионализма нашей власти".
Напомним, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. До визита Зеленского в США Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся 16 июня в Женеве.
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