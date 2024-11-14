Встреча Байдена и Трампа в Белом доме: действительно ли разговор касался Украины

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Кравцев Сергей
Победитель президентских выборов-2024 Дональд Трамп заявил, что во время встречи с действующим лидером США Джо Байденом он обсудил войну в Украине. Также одной из тем была эскалация на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом республиканец рассказал в интервью таблоиду New York Post.
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп отметил, что он встретился Джо Байден, словно давние приятели и "оба были очень рады видеть друг друга".
Он добавил, что обсудил с Джо Байденом два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом. Первый – это война в Украине, которую Трамп пообещал закончить почти сразу после вступления в должность, и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.
Избранный президент также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января и отметил, что Овальный кабинет, где они говорили, "очень хороший".
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