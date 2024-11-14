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Встреча Байдена и Трампа в Белом доме: действительно ли разговор касался Украины

Дональд Трамп заявил, что говорил с Джо Байденом о войне в Украине и Ближнем Востоке

сегодня, 07:45
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Кравцев Сергей

Победитель президентских выборов-2024 Дональд Трамп заявил, что во время встречи с действующим лидером США Джо Байденом он обсудил войну в Украине. Также одной из тем была эскалация на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом республиканец рассказал в интервью таблоиду New York Post.

Встреча Байдена и Трампа в Белом доме: действительно ли разговор касался Украины

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что он встретился Джо Байден, словно давние приятели и "оба были очень рады видеть друг друга".

"Путь был долгим путь. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча", – поделился Дональд Трамп.

Он добавил, что обсудил с Джо Байденом два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом. Первый – это война в Украине, которую Трамп пообещал закончить почти сразу после вступления в должность, и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Я хотел – я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен", – рассказал Трамп.

Избранный президент также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января и отметил, что Овальный кабинет, где они говорили, "очень хороший".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп определился с будущим генпрокурором: почему Украине теперь действительно тревожно.




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