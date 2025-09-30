Встреча Трампа с демократами закончилась провалом: Вэнс рассказал, что теперь ждет США

Рубрики
Правительству в США грозит шатдаун после неудачной встречи американского президента Дональда Трампа с представителями демократов, на которой так и не удалось прийти к согласию относительно бюджетных расходов. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает "Reuters".
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
При этом вице-президент США обвинил в этом представителей Демократической, которые, по его словам, "не хотят делать правильные шаги".
Демократы, в свою очередь, обвиняют республиканцев в возможной приостановке работы правительства.
В материале говорится, что предметом конфликта между сторонами, которые не могут принять бюджет, является вопрос в здравоохранении.
Около 24 млн американцев, которые пользуются программой Affordable Care Act, могут столкнуться с повышением расходов, если Конгресс не продлит временные налоговые льготы, срок действия которых завершается в конце года.
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис акцентировал, что Конгресс должен сделать эти налоговые льготы постоянными уже сейчас, поскольку страховые компании финализируют более высокие тарифы, а новый период регистрации начинается 1 ноября.
Республиканцы же утверждают, что готовы обсуждать эту тему, но не в рамках временного финансирования.
Демократы стремятся мобилизовать свой электорат накануне промежуточных выборов 2026 года, когда будет решаться контроль над Конгрессом, и в целом поддерживают курс на сохранение медицинских льгот. В то же время некоторые демократические советники неофициально выражают беспокойство, что шатдаун может вызвать негативную реакцию общества, если партия не сумеет эффективно объяснить свою позицию и будет выглядеть так, будто просто противодействует всему, что предлагает Трамп.
Если стороны так и не договорятся, приостановление деятельности правительства начнется в 00:01 1 октября.
