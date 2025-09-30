logo

Встреча Трампа с демократами закончилась провалом: Вэнс рассказал, что теперь ждет США
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Трампа с демократами закончилась провалом: Вэнс рассказал, что теперь ждет США

Вэнс предрек шатдаун в США и новые сложности в работе правительства

30 сентября 2025, 10:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительству в США грозит шатдаун после неудачной встречи американского президента Дональда Трампа с представителями демократов, на которой так и не удалось прийти к согласию относительно бюджетных расходов. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает "Reuters".

Встреча Трампа с демократами закончилась провалом: Вэнс рассказал, что теперь ждет США

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что мы направляемся к шатдауну", — сказал Вэнс.

При этом вице-президент США обвинил в этом представителей Демократической, которые, по его словам, "не хотят делать правильные шаги".

Демократы, в свою очередь, обвиняют республиканцев в возможной приостановке работы правительства.

В материале говорится, что предметом конфликта между сторонами, которые не могут принять бюджет, является вопрос в здравоохранении.

Около 24 млн американцев, которые пользуются программой Affordable Care Act, могут столкнуться с повышением расходов, если Конгресс не продлит временные налоговые льготы, срок действия которых завершается в конце года.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис акцентировал, что Конгресс должен сделать эти налоговые льготы постоянными уже сейчас, поскольку страховые компании финализируют более высокие тарифы, а новый период регистрации начинается 1 ноября.

"Мы считаем неприемлемым просто принять республиканский план, который продолжает подрывать систему здравоохранения", — сказал Джеффрис на пресс-конференции в понедельник.

Республиканцы же утверждают, что готовы обсуждать эту тему, но не в рамках временного финансирования.

"У них были идеи, которые я считал разумными, идеи, которые президент тоже считал разумными. Но глупо использовать их как рычаг и доводить дело до шатдауна!", — отметил Вэнс.

Демократы стремятся мобилизовать свой электорат накануне промежуточных выборов 2026 года, когда будет решаться контроль над Конгрессом, и в целом поддерживают курс на сохранение медицинских льгот. В то же время некоторые демократические советники неофициально выражают беспокойство, что шатдаун может вызвать негативную реакцию общества, если партия не сумеет эффективно объяснить свою позицию и будет выглядеть так, будто просто противодействует всему, что предлагает Трамп.

Если стороны так и не договорятся, приостановление деятельности правительства начнется в 00:01 1 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США дали прямой ответ, разрешил ли Трамп Украине наносить дальнобойные удары по РФ.




Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-democrats-trump-set-face-off-budget-battle-that-could-trigger-govt-shutdowns-2025-09-29/
